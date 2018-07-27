16 фотодоказательств, что в аэропорту можно увидеть что угодно

1. «Удобно поспать в аэропорту — это целое искусство» (верхнее фото)

Аэропорт любой страны обладает особой атмосферой, потому что собирает под своей крышей совершенного разных людей. В этом человеческом муравейнике легко встретить, как английскую леди, так и сумасшедшего фрика. Если внимательно осмотреться вокруг, возможно, ваше путешествие станет ещё интереснее. Нашли для вас любопытные, весёлые и нелепые фотографии из аэропортов всего мира, которые доказывают, что в зоне вылета и прилёта можно увидеть что угодно.

2. Да, эти роботы нуждаются в отдыхе больше, чем кто-либо другой 3. «Кому-то нужен более длинный кабель» 4. «Похоже я попал на рейс-карнавал и только я один без костюма» 5. «Эти два незнакомых малыша начали обниматься, едва увидев друг друга» 6. «Дочь моего друга первый раз в жизни летела в самолёте самостоятельно. Так отец ждал её в аэропорту» 7. Когда вы берёте свою подругу отдохнуть на выходные 8. «Во время посадки на борт, один восьмилетний ребёнок довольно зловеще сказал мне: „Я оставил секретного агента, чтобы следить за тобой“. Я думала, что это шутка, пока спустя два часа другой пассажир не указал мне на это» 9. «Вот почему не стоит засыпать в аэропорту» 10. «Встретил этого мужчину, ожидая свой самолёт. Я спросил его, почему ты сделал это со своей головой. И он ответил: „Просто потому что могу“» 11. «Я был в туалете в аэропорту, когда внезапно почувствовал на себе чей-то взгляд…» 12. «Я смотрел „Мстителей“ на ноутбуке в зоне ожидания. А вот что творилось позади меня» 13. «Этот папа продолжал ходить туда-обратно, пока его дочь смеялась» 14. «"458 дней мы ждали этого момента!»: они про получение багажа, да?" 15. «Забыла зарядное устройство дома, приходится как-то выкручиваться» 16. «Нет, полёт мне не понравился. Еда в самолёте — тоже»

Посмотрите, как развлекают своих пассажиров в аэропортах разных стран. Встречаются по-настоящему гениальные и удивительные решения.