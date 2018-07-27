Боня в панике: ее кошка стремительно лысеет

Звезда бросила клич о помощи в интернете и просит поставить диагноз Мурке.

Виктория довольно часто выкладывает в Instagram фотографии своей любимицы, записывает видео и рассказывает подписчикам о том, какая же умная ее кошка Мурка. Буквально месяц назад звезда хвалилась, как ее питомице нравится в Монако.

«Мурочка с удовольствием живет на улице и помнить забыла, что когда-то она была домашней кошкой», — рассказывала Боня.

Сейчас же звезде не до шуток. Виктория просто в панике: ее питомица лысеет!

«Девочки, у Мурки облезает шерсть с ноги, уже клочками выпала с внутренней и внешней стороны. Что это может быть?» — спросила Вика у своих фанаток в социальных сетях.

Знатоки домашних питомцев тут же бросились ставить кошке диагноз. Одни предупреждали Боню, что у кошки лишай и звезде нужно быть аккуратной, дабы самой не полысеть вслед за Муркой, другие обвинили корм, мол, точно не подходит и у животного аллергия, третьи голосовали за клещей и линьку. Кто-то даже посоветовал отвести хвостатую на рентген легких и прикупить ей витаминов. Но в одном пользователи сети были солидарны: в таких случаях надо обращаться не к девочкам в интернете, а к ветеринару! Нашлись и те, кто пожурил Боню за выражение «выпадает шерсть с ноги», у кошек ведь лапы.

Но в большинстве своем поклонницы посочувствовали Виктории и призвали хейтеров помолчать. Трепетное отношение ведущей к ее любимице — это повод для уважения, а не смеха.

Многие звезды считают питомцев членами своей семьи. Например, коту Анастасии Волочковой достается все самое лучшее, а пес Алексея Воробьева всегда занимает пассажирское сиденье рядом с хозяином и летает с ним в самолетах. Подробнее домашних животных звезд можно рассмотреть в нашей галерее.

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