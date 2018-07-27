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Коллеги телеведущей: Собчак не беременна! А певица Нюша родит в августе
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Коллеги телеведущей: Собчак не беременна! А певица Нюша родит в августе 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
На международном музыкальном фестивале «Жара» можно не только увидеть за один вечер весь цвет российского шоу-бизнеса, но и узнать последние новости из жизни звезд. К примеру, говорят, что Егор Крид до сих пор влюблен в свою американскую подругу Карлу Дебедла. А экс-подруга Крида певица Нюша в этот раз пропустила «Жару». «В конце августа Нюша впервые станет мамой, поэтому последний месяц перед родами она себя бережет», — говорят знакомые музыканты Шурочкиной. Рожать Нюша будет в клиническом госпитале Лапино.
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А вот «беременность» Ксении Собчак никто из ее коллег по шоу-бизнесу не подтвердил. «Да ты что! Ксюша недавно проходила курс оздоровления: делала „чистку“ организма, „сгоняла“ отеки. Она стала гораздо более подтянутой, чем во время своей избирательной компании. Она хочет еще одного ребенка, но пока не беременна!» — сообщила нам стилист, который недавно работал с Ксенией Собчак для одного из мероприятий.
больше по теме Где и как проводят время беременные звездыМы разузнали, как беременные звезды переживают свое интересное положение.
36-летняя ведущая воспитывает сына Платона, Ксения, благодаря плаванию и занятиям йогой и пилатесом быстро восстановилась после родов. Сейчас у нее такой же размер одежды, как до беременности. Конечно, Собчак провокаторша с опытом, поэтому не опровергает слухи о своей беременности, которые «гуляют» уже 10-месяц. Ксения, напротив, подчеркивает фигуру пышной одеждой.
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Женский форум
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