«Ногтями в горло впиваются!»: в волгоградских «миграционках» давятся в очередях за загранпаспортами

Придавленные камнями списки очередников. Купля-продажа мест поближе к двери. Скандалы на грани массовой истерики. Это не кадры из конца 80-х в очереди за дефицитной колбасой. Сейчас волгоградцы выстраиваются в огромную очередь в отделы миграционной службы. Многим из них, чтобы попасть в заветный кабинет, приходится ждать по нескольку дней.

В душном коридоре в приёмный день могут одновременно находиться больше ста человек

В разгар рабочего дня в душном полуподвальном помещении отдела по вопросам миграции по Центральному и Дзержинскому району Волгограда скопилось около ста человек. При этом, многие, как уверяют завсегдатаи очереди, приходят к закрытой двери «миграционки» с шести утра. Большинство из очередников, пришли не за загранпаспортом. Наоборот, им надо решить вопросы с пребыванием в России.

— Это ещё мало людей, пришли бы вы ближе к закрытию, — рассказывает Аслан Джиярханов. — Вы не представляете какой «дурдом» тут творится. Лично я занимаюсь оформлением документов на одного близкого человека — гражданина другой страны. Я здесь постоянный гость, прихожу раз в два–три месяца. В среднем одного человека принимают 15 минут. А бывает так, что за один день шесть человек примут и всё. Делает это всё один человек. Бывало. возьмут помощника, а через месяц-другой он куда-то девается. Хотел бы я задать вопрос начальнику отдела почему так происходит.

Люди тратят несколько дней, чтобы дождаться своей очереди

Скучающие в тесной и жаркой очереди, казалось бы, готовы с упоением рассказывать о происходящем в этих коридорах до самого вечера.

— Ребята, объясните почему в московских отделениях от ста до двухсот человек принимают, а у нас в порядке живой очереди человек тридцать если проходят, то хорошо, — возмущается толпа, — В нечётные дни принимают с 9:00 до 13:00, в нечетные с 15:00 до 20:00. Но это всё так условно. Если, не дай Бог, зайдет «штрафник» — считайте, что день потерян. Есть вероятность, что после него в этот день уже никто не зайдёт. Вместо того, чтобы принимать других людей, сотрудники миграционной службы будут ждать, когда этот «штрафник» уйдет куда-то оплачивать штраф, вернется, до конца оформится, и лишь потом будут принимать другого человека. Видимо, нет у них на компьютере кнопочки «свернуть». Бывает, что в часы приёма уедут в главное управление на несколько часов. Всё, можно на приём особо не рассчитывать. Почему такой непонятный порядок?

Чтобы получить желаемые документы, гражданину Таджикистана Анзуру Джами пришлось стоять в очереди три рабочих дня.

— Со вторника здесь нахожусь, — говорит Анзур Джами. — Сейчас я второй в списке. Сегодня последний день, чтобы оформить необходимые документы и продлить срок пребывания в России. Если сегодня не успею — придётся штраф в 2000 рублей платить принимающей стороне. В чём я буду виноват? То, что третий день подряд здесь стою? Я честно признаюсь, я договорился за 500 рублей с человеком из очереди, чтобы подняться выше по списку.

четыре человека в час — средняя скорость очереди

Списки формируют сами посетители. Но и с этими листами случаются интересные истории.

— Как правило, находится один человек, который охраняет этот список, — продолжает рассказывать Аслан Джиярханов, — Всякие хитрецы попадаются, которые просят дать посмотреть список, а потом он куда-то пропадает, очередность нарушается и начинается настоящая война. Тот, в чьих руках список всегда спрашивает фамилию интересующегося и его номер в очереди. Не ответил — идёт лесом. В конце рабочего дня те, кто остался, собираются вместе и составляют новый список на завтрашний день. Бумажку оставляют перед входом, прикрыв камешкам, чтоб ветром не сдуло. Чтобы никто ничего не переиначил, на всякий случай фотографируют листок на смартфон. Но бывает и такое, что списки пропадают и переписываются по общему согласию. Как-то я удачно пришёл в очередной раз и выяснилось, что мне заходить в кабинет следующим. Одна бабуля, не зная этого, была ошарашена и ногтями мне в горло вцепилась. Я вам говорю, это место, где люди превращаются в волков.

Ажиотаж и с получением загранпаспортов. Желающие ехать за границу России, смешиваются с теми, кто хочет в России остаться и также терпеливо ждут. Попытать счастье получить загранпаспорт в запланированный день решила Виктория Черкесова . Всего час ожидания и девушка покрылась потом и начала тяжело дышать. Сохранять предотпусной оптимизм и улыбку на лице у нее не получается.

Весело приходится тем, кто живет на первом этаже дома, где расположен отдел УФМС

— Первый раз я пришла подавать документы 26 июня, — вспоминает Виктория Черкесова. — Я пришла в час дня, но они почему-то закрылись. Я ушла на время, а когда вернулась, передо мной образовалась очередь из 40 человек. До восьми вечера я простояла, а за пять минут до закрытия сотрудница выглянула в коридор и сказала: «Пусть женщина с ребёнком заходит». Если бы дитя было совсем маленькое, я бы поняла, но ей было лет 10. Получается, что шесть часов я просто стояла. Именно стояла, потому что сидячих мест не было. Жара стояла адская и находиться в этом помещении было ужасно. Но оказалось, что ещё ужаснее было отойти и потерять очередь. Сегодня я пришла на получение паспорта, думала обстановка будет получше, но сегодня я юбилейная — пятидесятая. Буду ждать, но думаю, что вновь не дойду до заветной двери.

Начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области Виктор Вологин подчеркнул, что получение биометрического паспорта нового образца — процедура длительная.

— Получение загранпаспорта довольно длительный процесс, который включает в себя комплексы проверок, снятие отпечатков пальцев и фотографирование, — рассказал V1.ru Виктор Вологин. — Такой паспорт изготавливается непосредственно в Москве в течение месяца.

В период проведения ЧМ-2018 такого повышенного спроса на этот вид услуги не было. Люди были заняты другим, а сейчас вспомнили, что хотят уехать за границу. Плюс ко всему, со следующей недели поднимается госпошлина за выдачу загранпаспорта. Из-за этих факторов создаются большие очереди. Отделы южных районов Волгограда загружены меньше, чем в Центральном и Дзержинском. В среднем, сотрудники отдела по вопросам миграции принимают до ста человек в день, жертвуя своим личным временем.

Напомним, что подать документы на оформление загранпаспорта можно в МФЦ. Оформляя заявку через портале госуслуги, можно рассчитывать на скидку 30%. Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, делают всё возможное, чтобы обслужить людей в максимально сжатые сроки.