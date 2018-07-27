Почему на Руси не принято было дарить цветы

В России вплоть до XVIII века дарить срезанные цветы на свадьбу в виде букета было неприлично. Любые растения, пока они находились корнями в земле, считались живыми, лишенные этого — мертвыми. И все-таки в свадебной обрядовой традиции Руси сорванные цветы использовались, но только в определенных целях.

Венок как символ обручального кольца

Как только девушка понимала, что вскоре в ее жизни случится замужество, она начинала плести себе свадебный венок. В некоторых славянских племенах специально для невесты его плела мать жениха, а иногда даже ведунья из рода невесты или просто деревенская знахарка, которая составляла венок жениху или обоим будущим супругам. Свадебный венок имел сакральное значение для женщины, он символизировал ее чистоту и непорочность (невесты, повторно выходившие замуж, не имели права его надевать), любовь и покорность мужу, а также оберегал своего обладателя от темных сил, сглаза и порчи. Именно поэтому после свадьбы венки жениха и невесты никогда не выбрасывались, они хранились в доме, сначала рядом с образами языческих богов, позже — в «красном углу» за иконами. Чтобы брак был крепким и счастливым, свадебные венки зашивали в подушки молодой семьи, подвешивали в избе на потолочной балке или над дверью. А когда рождался первенец, то один из свадебных венков обязательно свисал над его люлькой.

Свадебные цветы и деревья

Свадебные венки плели только из определенных растений. Как правило, они были высушены таким образом, чтобы все равно казаться живыми. Несмотря на то, что свадьбы на Руси часто играли зимой, в венки помимо высушенных также старались вплетать и вечнозеленые растения и еще не опавшие ягоды. Таким образом, часто основу свадебного венка составлял плаун, и его украшали тонкие гибкие ветки калины или рябины с красными ягодами — символы долгого и плодородного брака. Следует отметить, что рябина или калина также являлись «свадебными деревьями» у славян. Если погода позволяла, то свадебный стол накрывали в саду, как раз под сенью какого-нибудь из этих кустарников. Но главными украшениями свадебных венков были барвинки, означавшие верную и взаимную любовь, а еще незабудки, символизирующие постоянство. У невест в венках также присутствовали васильки и ромашки, являвшиеся знаками девичьей красоты и чистоты. Юношам часто вплетали цветки бессмертника, как символ здоровья, усики хмеля для гибкости мужского ума. Поскольку все славяне — земледельцы, в разных регионах в состав венков также входили колосья овса или ржи, стрелы лука или чеснока, а еще тонкие ветки березы. Но никогда свадебный венок не состоял из желтых, уже осенних листьев, все цветы в нем всегда были весеннего или раннего летнего периода, засушенные в специальных помещениях, в которых, по славянским поверьям, не должен был спать человек. Травяные знахари считали, что засыхающие растения способны вбирать в себя как хорошие, так и злые мысли и энергетику человека, постоянно находящего рядом с ними. Помимо растений в свадебные венки также вплетали медные колечки, символизирующие деньги и достаток, а также красные нити, которые связывали определенными способами под нашептывания знахарки. Эти нити являлись магическими оберегами от темных сил.

Запретные растения

У каждой славянской девушки и древней ведуньи всегда были свои секреты работы с травами, но некоторые растения никогда и никто не вплетал в свадебные венки. Например, ветки елей и сосен — ароматные и вечнозеленые, а ведь снежной зимой не так просто найти в лесу зеленую основу для венка. Однако эти два дерева издревле являются символами смерти. Еловыми лапами на Руси всегда выстилали могилу усопшего, а также тропинку к ней от самого его дома. Ни для каких венков нигде не использовали листья дуба — считалось, что это мощное дерево способно забирать человеческую жизнь. Белые и желтые цветы тоже часто относили к предвестникам смертей и болезней, по этой причине славяне старались избегать едкого лютика, которого в простонародье прозвали куриной слепотой. И даже красивую и на вид благородную кувшинку очень редко вплетали в волосы, опасаясь мести речных и болотных духов. Несмотря на яркие соцветия этих растений, плакун-траву или дербенник иволистный никогда не использовался в венках — считалось, что они приносят несчастья. А вот популярное растение иван-да-марья, напротив, рвали и раскладывали в доме в качестве оберега. Но за его разноцветность иван-да-марью не советовали использовать в свадебных венках, ведь муж и жена должны быть «из одного теста» и жить вместе, а не порознь, как брат и сестра. В древности все русские люди были близки к природе, чувствовали ее, и знания о цветах и травах к ним передавались, что называется, «с молоком матери». Именно поэтому обряды, с которыми были связаны растения, соблюдались в точности, и отголоски этих традиций встречаются до сих пор.