В сети вызвала спор черная корона MISS MAXIM 2018

25 июля в знаменитом московском клубе Soho Rooms прошла главная вечеринка этого лета — финал конкурса MISS MAXIM 2018! Нам до сих в это не верится, но с реальностью трудно спорить: главный конкурс красоты и сексуальности MISS MAXIM 2018 подошел к концу. Десятка самых красивых и сексуальных участниц (по результатам читательского голосования и кастинга) предстала на сцене перед жюри и сотнями зрителей, чтобы побороться за корону победительницы.

И, внимание, новость, ради которой мы тут все и собрались: обладательницей почетного титула MISS MAXIM 2018 стала обворожительная Екатерина Киселева из Новосибирска! Именно она получила эксклюзивное право оказаться на обложке MAXIM в сентябре и заветную корону. Поздравляем, Екатерина!

MISS MAXIM 2018 Екатерина Киселева

Кстати, в этом году корону для MISS MAXIM создал бренд интеллектуальных ювелирных изделий Dzhanelli, а дизайн проектировала Диана Джанелли — создатель бренда. Корона выполнена из серебра 925-й пробы, покрыта черным родием и позолотой, инкрустирована натуральным ониксом. Смотрится необычно, но очень оргинально и красиво.

Второе место и звание вице-мисс заслужила Ксения Ильина из Магнитогорска, а на третьем месте оказалась Ксения Филиппова из Екатеринбурга.

2-я Вице Мисс Ксения Филиппова, Мисс MAXIM 2018 Екатерина Киселева, 1-я Вице Мисс Ксения Ильина

2я Вице Мисс Ксения Филиппова, Мисс MAXIM 2018 Екатерина Киселева, 1я Вице Мисс Ксения Ильина

Нелегкая задача по выбору победительницы из десяти претенденток легла на плечи строгого жюри, в состав которого вошли: Юрий Кольцов , один из самых модных и востребованных в Москве фотографов, работы которого часто украшают обложки MAXIM; популярный блогер Гусейн Гасанов; фотограф Олег Зотов, амбассадор Nikon, «Профото» и «Манфротто»; Константин Михайлов , ведущий утреннего шоу на радио MAXIMUM, создатель и руководитель школы радио Umaker; Александр Кушнир , продюсер и генеральный директор музыкально-информационного агентства «Кушнир Продакшн».

Гусейн Гасанов

Олег Зотов

Гости мероприятия смогли насладиться живым выступлением Леонида Агутина , который исполнил свои зажигательные хиты. Затем гости продолжили вечеринку под DJ сет Федора Фомина

Выступление Леонида Агутина

DJ Вечеринки Федор Фомин

Ведущим вечера выступил главный редактор одного там журнала Александр Маленков

Антон Лаврентьев

Варвара Визбор

Виктория Дайнеко

Джиган

Марина Кравец

Митя Фомин

Надя Сысоева

Найк Борзов

Ольга Орлова

RONNY

Willie Key Юлия Началова

Слава FOXX

Спонсоры мероприятия:

Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, и 4Level.ru — свобода на высшем уровне, информационный портал для мужчин. Оба спонсора отметили участниц спецноминациями.

Mitsubishi

4Level

«ММС Рус» подарил Ольге Литвиновой из Москвы сертификат на две недели тест-драйва на автомобиле Mitsubishi Eclipse Сross.

Ольга Литвинова победительница Специальной Номинации от генерального автомобильного парnнера Mitsubishi

А Мария Лиман из Ростова-на-Дону победила в специальной номинации «Девушка 4Level»! Марию выбрали по итогам голосования в «Инстаграм, и она получила в подарок смартфон Sony Xperia XZ2 Compact!

Мария Лиман победительница специальной номинации Девушка 4Level

Остальных участниц тоже не обидели: для всей великолепной десятки красавиц наш партнер — корейско-французский бренд Erborian — приготовил подарки. За первое, второе и третье места девушки получили подарки от брендов Pesavento и Majorica: Екатерина Киселева за первое место получила в подарок колье и браслет из коллекции „ДНК итальянского бренда дизайнерских ювелирных украшений Pesavento. Твердый, но эластичный серебряный жгут, покрытый золотом 750-й пробы, позволяет создать украшения с еще более инновационным и футуристическим дизайном. При малейшем движении тела украшения начинают вибрировать и переливаться необычно ярким отраженным светом!

За второе и третье места ювелирный бренд Majorica подарил участницам браслеты из коллекции ISLA Majorica. Поговаривают, в них слились дух Средиземноморья, модные тенденции и высочайшее качество испанских ювелиров, а натуральная телячья кожа тончайшей выделки и органический жемчуг „Майорика“ помогут создать поистине незабываемый образ.

Грех не отметить, что купальники для финалисток предоставил московский бренд купальников и пляжной одежды „Паче“. Мы также выражаем благодарность команде стилистов салона красоты Naturel Studio. От красоты и сексапильности участниц в клубе было так жарко, что освежать гостей помогала премиальная байкальская вода „Жемчужина Байкала“.

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