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Питбуль до смерти напугал мужчин-рабочих и развеселил интернет
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Питбуль до смерти напугал мужчин-рабочих и развеселил интернет 

Ридус 1 час назад
Строительные работы безусловно сопряжены с различными рода рисками, однако группа бразильских рабочих и подумать не могла, что в один прекрасный день эта самая опасность последует со стороны четырёхлапого существа. В интернете недавно был опубликован ролик, в котором один питбуль до смерти напугал несколько взрослых мужчин.
Сначала мы видим строителей, которые занимаются какими-то делами в помещении, потом один из мужчин показывает пальцем на улице с весьма испуганным видом, следом оборачиваются остальные и бросаются врассыпную. Одни убежали в соседнюю комнату, спрятавшись за дверью, другим же пришлось запрыгнуть на барную стойку, спасаясь от опасной собаки, появившейся в кадре. Однако закончилось это происшествие совсем неожиданным образом. Смотрите сами!
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