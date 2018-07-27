Стероиды. Один шаг — смертельная опасность

Разумеется, стероиды не являются сущим кошмаром, который стоит обходить за 200 метров стороной. Нет. Это, по сути, препараты, позволяющие нарастить мышцы в кратчайшие сроки путём выработки дополнительных гормонов. Такие гормоны отвечают за скорость метаболизма и наращивание мускулатуры. Но! Если ты обычный человек, тебе они однозначно не нужны. Твои надпочечники и так вырабатывают достаточное количество этих гормонов. Поэтому ходи в спортзал, тренируйся и развивайся естественным путём. А вот у спортсменов бывают ситуации, когда быстро набрать мышечную массу просто необходимо. Вот тут «на арену выходят» препараты, которые могут нанести вред. Но чтобы их принимать, нужно знать и о вреде стероидов, и о правилах применения. Давай разбираться.

Прощай тестостерон и здравствуйте стероиды

Да, большинство людей знают, что стероиды вредны. Говоря о стероидах, среднестатистический человек представляет себе раздутые огромные мышцы, неестественно рельефное тело. Но это лишь один их вид — анаболики, на деле их гораздо больше. Что же касается моментального набора массы, то зачастую это далеко не так. Обман, который потом может стоить человеку здоровья, а бывает, что и жизни.

Мы уже упоминали в начале статьи о гормонах, их выработке в организме. И не просто так.

Дело в том, что чрезмерное и бесконтрольное употребление препаратов приводит к серьёзнейшим гормональным проблемам.

Особенно тяжелы последствия от стероидов у молодых ребят, начавших прием, будучи ещё совсем юными. Понятное дело, что любой парень, впервые посетивший зал, хочет в один момент увидеть в зеркале прекрасное тело Аполлона, не дожидаясь его появления естественным путём. И в этот момент некоторые обращаются к стероидам. Но это чревато тем, что организм просто отказывается самостоятельно вырабатывать тестостерон. Это тот самый гормон, который делает мужчину мужественнее, наделяет его красивым низким бархатным голосом или грудью, покрытой густым волосяным покровом. Но стоит хоть немного сбить процесс нормальной выработки организмом этого важного гормона, как мужчина начинает постепенно превращаться в женщину. И вроде бы грудь уже не колесом, она почему-то увеличивается и принимает ну очень странные для мужчины формы, и с женщинами в постели как-то не ладится, и голос уже не низкий и не притягивает чуткий женский слух.

Если ты начал принимать стероиды для наращивания мускулатуры, то мы спешим тебя расстроить. Для того, чтобы постоянно поддерживать мышцы в таком виде, тебе придётся принимать стероиды всю свою жизнь. Иначе твои мышцы попросту исчезнут. Вся вода, задержанная в них препаратами, будет выходить из твоего организма с любым походом в уборную или активном пропотевании. Сдутые мышцы выглядят очень неприятно, поверь. А если до сих пор сомневаешься, то специально для тебя интернет переполняется всевозможными видео, наглядно показывающими, чем же грозит приём стероидов при отсутствии врачебного наблюдения и активных занятий спортом.

Кстати, занимательный факт. Предположим, что ты принимаешь стероиды, причём очень давно, мускулы выглядят прекрасно, они большие и пышные. Но ты почему-то не до конца доволен результатом. Употребляешь больше, но ничего не происходит. Такое явление называется у спортсменов «застоем», когда уже ни один стероид не помогает тебе в увеличении мускулатуры, не даёт никаких результатов. И вот ты принимаешь ещё и ещё, не слушая ни врачей, ни тренеров, ни простых ребят в зале. В какой-то момент твой организм просто даёт сбой, который уже практически невозможно исправить.

Последствия бесконтрольного применения стероидов

Но мы говорили о вреде и последствиях. Вот некоторые из возможных последствий применения стероидов:

Сердце не выдерживает. В итоге появляются серьёзные проблемы в его работе.

Начинаются кожные изменения. Кожный покров начинает желтеть и принимает неестественный окрас.

Любой приём таких препаратов бьёт по твоей печени и почкам. Рано или поздно употребление стероидов скажется на них целым букетом болезней.

Хочешь вогнать себя в депрессию? Нравится чувство полной подавленности? Тогда тебе за стероидами.

Поскольку гормональный фон после приёма стероидов сбит, ожидай, что многим будет не приятно находиться с тобой рядом из-за малоприятного запаха изо рта.

При употреблении АСС мужчины в первую очередь должны опасаться импотенции, а вот женщины могут больше никогда не ощутить счастья материнства.

Помнишь, как мы рассказывали о появлении женственности у мужчин? Если ты девушка, то тебя это точно не ожидает. Напротив, твоё тело начнёт всё быстрее принимать мужские черты, волосы будут покрывать всё большую площадь тела, станут темнее и жёстче, а милый женский голосок станет превращаться в обычный мужской тенор.

Известные примеры чрезмерного употребления стероидов

Вред стероидов можно проследить на многих людях. Известно множество случаев, когда успешные спортсмены или простые люди, занимающиеся в зале, были вынуждены отказаться от своей карьеры или стали испытывать тяжелейшие проблемы со здоровьем в связи с приёмом этих противоречивых препаратов. Мы выбрали несколько таких примеров:

Ронни Колеман. Известный в своих кругах культурист. В молодости увлёкся стероидами, и уже к 50 годам отрастил грудь, которой позавидовали бы многие девушки. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Сейчас у мужчины наблюдаются серьёзные проблемы с кишечником, что также является следствием приёма анаболических препаратов.

Известный австрийский бодибилдер Андреас Мюнцер не просто увлекался стероидами. Они настолько вошли в его жизнь, что практически разрушили его тело изнутри. Андреас умер на соревнованиях в возрасте 31 года в 1996 году. После вскрытия врачи подтвердили истощение внутренних органов и серьёзные проблемы с сердцем.

Ярким примером женских проблем со стероидами является Кэндис Армстронг. Мечта о красивом подтянутом, рельефном теле обратилась страшной явью. Чрезмерная увлечённость такими препаратами привела к тому, что от молодой и красивой женщины не осталось и следа. Теперь Кэндис с лёгкостью сошла бы за накаченного мужчину.

Существуют и практически неизвестные случаи увлечения такими препаратами. Например, школьник из Британии, мечтавший о службе в морском флоте, решил добиться прекрасного тела самым лёгким путём — обычным приёмом стероидов-анаболиков. В итоге парень умер в возрасте 17 лет от отёка мозга.

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Прежде чем начать употребление таких препаратов, мы советуем тебе хорошенько задуматься. А нужно ли тебе это? От стероидов не стоит ожидать волшебных результатов. Если ты думаешь, что начав принимать гормоны, ты легко от них откажешься потом, то очень ошибаешься. Эти препараты, сродни наркотикам, вызывают сильные поведенческие изменения и серьёзные депрессии у человека. Особенно ясно это видно, когда люди пытаются «слезть» с анаболиков, и, впадая в расстройство, возвращаются к ним снова с новой силой. Твой организм очень силён от природы, но приём стероидов способен не только изменить его внешне, но и разрушить изнутри. А напоследок ответь для себя на один вопрос. Ты уверен, что твоя цель оправдывает такие средства?

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