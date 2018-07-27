Приянка Чопра обрадовала поклонников

Приянка Чопра (Priyanka Chopra) и Ник Джонас (Nick Jonas) обручились. А ведь этот вопрос волновал их поклонников на протяжении двух месяцев. Звезда явно их обрадовала этой новостью.

Индийская актриса и американская поп-звезда встречаются с мая, по данным издания PEOPLE, они обручились в Лондоне на прошлой неделе, когда Чопра праздновала свой 36-й день рождения. Источник, близкий к паре, сообщил изданию, что они невероятно счастливы. Другой источник, близкий к Джонасу, сообщил, что его друзья и семья никогда не видели его таким счастливым, все они очень рады за него. Сообщается, что он очень серьезно подходит к своим отношениям с Приянкой.

Индийский режиссер Али Аббас Зафар намекнул на следующий шаг пары, написав в Twitter, что Чопра не появится в его фильме Бхарат. «Да, Приянка Чопра не будет сниматься в Бхарате, и причина этого особенная. Она рассказала нам о происходящем в ее жизни, и мы очень рады за нее».

В последнее время Приянка и Джонас становились все ближе. Она присутствовала на свадьбе его кузины Рэйчел Тамбурелли в Нью-Джерси. На церемонии были братья Ника Фрэнки и Кевин, а также их родители. «Это очень важно, что Ник привез с собой Приянку, — говорил тогда изданию друг Джонаса. — Он встречался с разными женщинами за последние годы, но ни к кому не подходил так серьезно. Ник и Приянка действительно любят друг друга, и его семье было приятно узнать ее поближе».

В июне Ник и Приянка побывали в Индии, где встретились с ее матерью. Сама Приянка также готова стать матерью. «Я из тех, кто живет сегодняшним днем, — говорила она в интервью PEOPLE. — Самое большее, на сколько я заглядываю в будущее — пара месяцев. Но в ближайшие десять лет я точно хочу иметь детей. Мне очень нравятся дети, и я хочу иметь своих».