Елена Катина: Я не жалею о том, что вернулась в Москву

Рыжая «татушка» Елена Катина перебралась в Россию. Девушка отказалась от карьеры в Америке и теперь пытается покорить российского зрителя.

— Сейчас я живу в России, — говорит звезда. — Переехала сюда, когда забеременела. Решила, что рожать мне лучше будет дома. С бабушками и дедушками гораздо проще, нежели в тысячах километров от них.

На жизнь Катина по-прежнему зарабатывает пением. Она регулярно выступает в сборных концертах.

— Одна я работаю уже достаточно долгое время, — продолжает артистка. — Сначала было очень тяжело и непривычно, сейчас уже легче. О группе «Тату» я, конечно, вспоминаю. Мы гремели на весь мир. Я горжусь тем, что было у нас. И очень благодарна судьбе за бесценный опыт, который приобрела и который помог мне сделать сольную карьеру.

О жизни в «Тату» Катиной напоминают концертные костюмы, которые хранятся дома. Впрочем, девушка призналась: часть знаменитых вещей она отдала… в детские дома.

— Юбку в клетку, в которой мы снимались в клипах, у меня как-то украли на гастролях в Баку, — рассказывает Катина. — Потом нам пошили новые юбки, такие же. Одна из них у меня лежит до сих пор. Часть вещей от «Тату» не сохранились. Когда я разбирала шкафы, отправила оставшиеся в детский дом.

О том, чтобы воссоединиться с Волковой, Катина даже не думает. С Юлей они пытались выступать вдвоем в 2014-м, но все закончилось громким скандалом. Знаменитые хиты — «Я сошла с ума», «Нас не догонят» — они теперь поют по отдельности. Катина в ближайшее время удивит. Теперь она будет петь на русском языке. Две песни уже записала, три — на подходе.

— От русского артиста ждут песен на родном языке, — продолжает Лена. — Я это прекрасно понимаю. Поэтому записываю все на русском.

А пока Катина привыкает к жизни в Москве. Возвращаться в российскую действительность после Лос-Анджелеса оказалось непросто.

— Конечно, я скучаю по жизни в Америке, — не скрывает артистка. — Там совершенно другой мир! Но при этом не жалею о том, что вернулась в Москву. В Америку есть смысл поехать работать, что я и сделала. А на ПМЖ туда никогда не собиралась. Мне комфортнее в России.

В Москву Лена привезла и своего мужа — словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. Они поженились в августе 2013-го и с тех пор не расстаются. Катина говорит, что с супругом живет душа в душу.

— Муж уже нашел работу в Москве, — говорит Лена. — Он преподает вокал. Ему в Москве тоже нравится. Кстати, особенных секретов у нас нет. Семейная жизнь очень сложная штука. Мы живем вместе уже пять лет, и у нас все хорошо. К поклонникам муж меня не ревнует. Потому что тоже артист и знает, что это такое.

— Ученые говорят, что любовь длится пять лет! — напоминаем мы «татушке».

— Не знаю, мне кажется, что это неправда. После конфетно-букетного периода наступают другие отношения, чувства переходят в новую стадию, более крепкую. Сейчас мы оба заняты воспитанием нашего малыша. Наш сын — технического склада ума, чему я безумно рада. Но тем не менее в микрофон любит попеть. Думаю, что он еще не понимает, чем мама занимается. Хотя мы ему показывали записи с моим участием. Он смотрел на экран и говорил: «А это моя мама!»