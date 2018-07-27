Бритни Спирс собралась замуж за молодого любовника

Неужели свадебные колокольчики? Говорят, Бритни Спирс настолько счастлива с Сэмом Ашгари, что готова выйти за него замуж, невзирая на большую разницу в возрасте! Напомним, что манекенщик иранского происхождения младше поп-принцессы на 12 лет — ей 36, а ему 24. Слух о скорой свадьбе возник потому, что Сэм собирается сопровождать Бритни в ее концертном туре:

Сэм будет сопровождать Бритни в ее концертном туре, — говорит источник, приближенный к паре. — Это большой шаг. Они никогда еще не были так близки

Инсайдер добавил, что Ашгари невероятно взрослый и ответственный для своего возраста, поэтому не стоит удивляться, если уже в начале следующего года влюбленные объявят о помолвке.

Бритни Спирс и Сэм Ашгари

Не так давно парень рассказал о своих отношениях с поп-звездой: «Она мотивирует меня больше всех. Она очень скромная. Если бы я достиг таких высот и оставался таким скромным, это было бы замечательно. Я вырос с тремя сестрами и привык заботиться о семье. А Бритни — моя семья. Я всегда буду ее поддерживать. Она — мое благословение».

Бритни Спирс и Сэм Ашгари познакомились на съемках клипа певицы на песню Slumber Party в октябре 2016 года и начали встречаться сразу же после окончания работы. Парень давно знаком с сыновьями звезды от брака с танцовщиком Кевином Федерляйном — 12-летним Престоном и 11-летним Джейденом — и проводит с ними много времени.