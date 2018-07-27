Этот парень случайно стал прямым боссом своего хулигана из школы. То, что он сделал дальше — золото!

Мне было 15 лет, когда я переехал в Филадельфию из Техаса. В мой первый день в школе я решил надеть неудачную майку Dallas Cowboys, думая, что люди будут просто смеяться. В течение дня я словил несколько грязных взглядов и получил несколько комментариев «у вас есть яйца». Я ждал свой автобус у входа, когда этот огромный Гвидо подошел и начал нести чушь. Я нахамил ему в ответ, и он вырубил меня одним ударом. Его отстранили, а мне сказали не сопротивляться.

Время идет, и он — постоянная боль в моей жизни, издевательства надо мной на еженедельной основе. Он весил больше меня примерно на 75 фунтов, благодаря использованию стероидов и имел соответствующий характер. Мне много раз надирали задницу благодаря ему и его манипуляциям. После окончания школы я не видел его несколько лет.

Я всегда увлекался кулинарией, и поэтому знал, чем заниматься в жизни. Я пошел в кулинарную школу и начал работать по специальности. Я трудился несколько лет, пока не стал шеф-поваром небольшого бистро. У нас была политика взятия заключенного на работу в рамках программы реабилитации.

Владелец был отличным парнем, который вырос без родителей и сам наделал в жизни ошибок, которые привели к нескольким годам заключения в тюрьме. Он вышел, получил работу посудомойщика, а владелец этого места взял его под свое крыло, давая ему жизненные уроки, которые он никогда не получал от своей семьи.

Это был его способ заплатить за то, что он получил. Однажды мы должны были найти нового парня и угадать, кто входит в дверь… Сначала он меня не замечает, но потом знакомится со мной, как со своим непосредственным начальником. Владелец начинает представлять меня, но я прерываю его речь, чтобы сказать, что мы уже знаем друг друга довольно хорошо и не нуждаемся в представлении. Я рассказал владельцу о нашей истории, и он спросил меня, что я хочу сделать.

Я говорю ему, дай мне пару минут с ним. Я спросил его, почему он был в тюрьме. Я также сказал ему, что мы можем относиться друг к другу хорошо, или он может развернуться и вернуться обратно в тюрьму. В итоге он сломался и вывалил все, что было на душе.

Из-за препаратов, неблагоприятной обстановки дома, не имея настоящих друзей в школе из-за полного отсутствия социальных навыков, он понятия не имел, как строить реальные отношения. Он сказал мне, что в те дни, когда он надрал мне задницу, его старик избивал его, когда напивался.

Его жизнь пошла под откос после школы, и в итоге его арестовали за торговлю наркотиками. Я сказал ему привести себя в порядок, и я сделаю все возможное, чтобы показать ему, как вернуть ему нормальную жизнь. Он оказался одним из самых трудолюбивых работников, которых я когда-либо видел. Пять лет спустя он стал моим помощником повара. У него есть свой собственный ресторан сейчас. Я бы не променяла его дружбу ни на что в мире!