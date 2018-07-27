«Стильная малышка»! 11-летняя дочь Павла Худякова демонстрирует модные look’и на пляже в Майами

Как проводит время в Майами дочь режиссера Павла Худякова Тоня.

Дочь режиссера Павла Худякова и его жены Корнелии Поляк Тоню причисляют к золотой молодежи. 11-летняя девочка одевается исключительно в бредовые вещи, отдыхать на частном самолете Тоня летает на лучшие курорты, а в школу ездит с личным водителем. В соцсетях за Худяковой следят больше 200 тысяч фолловеров. Девочка щедро делится с ними своими буднями. Сейчас Тоня отдыхает в Майами и оттуда публикует красочные фото. Вот, например, девочка позирует в ультрамодных очках и морском бикини на пляже.

«Красотка»; «Самая лучшая»; «Тоня ты такая красивая»; «Какая стильная малышка» «Самая красивая»; «Стройняшка»; «Яркая девочка», — оставляют комментарии фолловеры.

А как тебе образ дочки Павла Худякова, нравится?

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Фото:Instagram