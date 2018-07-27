«90-60-90»: певица Саша Project шокировала чересчур тонкой талией и плоским животом 

32-летняя Саша Project похвасталась фигурой.
«Каждое утро не забывайте говорить себе, какие вы красотки», — напомнила певица.
«Вау! Какая же Вы худышка», «Ай, ты что готовишься к конкурсу „Мисс бикини“?Куда такая красивая то?», «Девочка школьница ну как тут не влюбиться!», «Просто королева красоты!», «Как? Ты что-нибудь кушаешь?»
«Спорт, массажи, питание.
Да не такая уж я и худая))) 90-60-90», — кокетничает молодая женщина.
Также Саша неоднократно рассказывала, что поддерживать в тонусе талию и живот помогает упражнение «вакуум». Таким же приемом пользуется супруга футболиста Мария Погребняк. Накачав особые мышцы в области пресса, женщины могут без труда втянуть живот так, что на фото он будет выглядеть умопомрачительно.
Впрочем, не всем понравилась форма певицы. «Совсем уже некрасиво …очень худая», — гласит единственный отрицательный комментарий.
А как считаете вы: красиво, или немного чересчур?
Фото и видео: instagram