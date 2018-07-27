В Совфеде просят генпрокурора взять дело об убитой таджикской девочке под личный контроль

Из Совета Федерации к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке поступило обращение с просьбой взять под личный контроль дело об убийстве в Серпухове пятилетней таджикской девочки. Мать девочки впала в кому, а отец, похоронивший дочь на родине, намерен вернуться в Россию, чтобы добиваться максимально жёсткого наказания для подозреваемого. RT пообщался с соседями и знакомыми предполагаемого преступника.

В Совете Федерации оформили запрос в Генеральную прокуратуру РФ с требованием взять под особый контроль ситуацию с убийством 5-летней таджикской девочки в подмосковном Серпухове. Текст обращения сенатора Елены Мизулиной на имя генерального прокурора РФ Юрия Чайки имеется в распоряжении RT.

«Ко мне поступило обращение Анны Левченко — эксперта рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию мер, направленных на пресечение посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних, о зверском насилии и убийстве пятилетней девочки в г. Серпухове 23 июля с.г. и о возбуждении уголовного дела по данному случаю. Прошу Вас взять под личный контроль прохождение дела», — говорится в письме в адрес Чайки.

Зверское убийство девочки вызвало волну гнева в Таджикистане. 25 июля МИД Таджикистана обратился к российским коллегам с просьбой уделить особое внимание его расследованию. Дипломатическое представительство среднеазиатской республики направило во внешнеполитическое ведомство России официальную ноту и заявило о намерении сотрудничать с российскими органами в ходе расследования.

Сейчас родители убитой 5-летней Хувайды (Вайды) Тиллозода находятся в Таджикистане, куда они вернулись с гробом дочери. Не справившись с шоком от случившегося, мама девочки впала в кому. Её состояние оценивается сейчас как стабильно тяжёлое. Как рассказал RT адвокат семьи, 1 августа они планировали вернутся в Россию, чтобы добиваться максимально сурового наказания для преступника.

Подозреваемый Александр Сёмин , живший в Серпухове по соседству с Тиллозода, находится в серпуховском СИЗО . Психиатрическая экспертиза уже назначена, заключение по ней будет готово в течение месяца.

Пятилетняя Вайда пропала во дворе дома на улице Тяговой в Серпухове, где проживает её семья, 22 июля 2018 года. Присматривавшая за ней бабушка отлучилась ненадолго в магазин, а вернувшись, не нашла внучку. Позже в тот же день расчленённое тело девочки обнаружили у насыпи железной дороги в спортивной сумке, принадлежавшей, как оказалось, местному жителю, 28-летнему Александру Сёмину, который жил в соседнем доме.

По словам соседей, Сёмин всегда вёл себя странно, был нелюдим и не раз проявлял нездоровый интерес к несовершеннолетним. Жители обращались с жалобами к местному участковому, однако никаких мер предпринято не было.

По факту случившегося Следственный комитет провёл проверку и возбудил дело против бывшего участкового полиции по делам несовершеннолетних МУ МВД «Серпуховское». Были уволены замначальника управления, начальник отделения охраны общественного порядка, руководство отделения участковых. Также в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что после возвращения из отпуска будет уволен начальник полиции города.

«Психиатра не посещал»

Судьбу Сёмина должна решить психиатрическая экспертиза, которая определит степень вменяемости подозреваемого. Бывшая девушка Сёмина рассказала RT, что на суде интересы подозреваемого представляет его тётя, адвокат Елена Самохина , которая и ранее предположительно оказывала ему помощь, а также друг Самохиной.

Последний раз девушка общалась с Сёминым 5 лет назад, а после разрыва не сохранила даже совместных фото. Ранее она рассказала СМИ о том, что Сёмин употреблял наркотики. Несмотря на неадекватное поведение «на учёте не стоял и психиатра не посещал», заявила она.

О жители улицы Тяговой рассказали RT, что ранее подозреваемый якобы изнасиловал 18-летнюю девушку, но дело замяли. По их словам, в 2017 году в полицию обращалась мама 12-летней девочки, которую мужчина также попытался изнасиловать, из-за чего девочка год не выходит из дома.

Как сообщали соседи, друзей у Сёмина не было, девушки к нему также не ходили. Бывшая знакомая отметила, что друзья у Сёмина были, но рассказать о них она отказалась. «Извините, они из богатых семей. Мне тоже хочется жить спокойно», — заявила знакомая подозреваемого.

Мать подозреваемого — педагог

Вслед за убийством Вайды в сети началось обсуждение матери Сёмина, Натальи Галановой, которая в настоящий момент работает методистом в детском саду «Золушка». Ранее Галанова занимала должность заведующей детского сада «Родничок», однако уволилась по собственному желанию.

Мамы детей, которые посещают детский сад, где работает Галанова, требовали отстранить женщину от воспитания детей.

«На уважаемого человека прокуратура завела дело год назад. Она, если быть точной, сбежала в Таджикистан на 7 месяцев, кажется, оставив мужа. Вернулась совсем недавно и сразу наша Елена Михайловна взяла её к себе методистом», —возмущается одна из участниц спора Наталья Игнатова , связаться с которой RT не удалось. Другая пользовательница соцсети заявляет: «Смена места работы Натальи никак не связана с Александром (сыном. — RT)».

Тем не менее бывшая знакомая Сёмина хорошо отзывается о Галановой: «Мама — очень хороший человек и очень хороший педагог. Моя дочь посещала садик, где она была заведующей».

Как удалось выяснить RT, Наталья вместе с сыном действительно уезжали на продолжительное время, но не в Таджикистан, а в Уфу, где у неё живет дочь — сводная сестра Александра.

Кроме того, бывшие коллеги также в разговоре с RT положительно охарактеризовали мать обвиняемого. В настоящий момент Галанова взяла административный отпуск.