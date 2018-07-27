Производители адыгейского сыра отвергли опасения об исчезновении продукции с прилавков 

МАЙКОП, 27 июля. /ТАСС/. Мощности молочных заводов Адыгеи и увеличение объемов собственного сырья позволяют удовлетворить потребности потребителей в сыре под брендом «Адыгейский». Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Мурат Тлюстангелов, комментируя сообщения СМИ о возможном исчезновении адыгейского сыра с рынка.
В январе Верховный суд РФ вынес окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на использование бренда «Сыр адыгейский». Произведенная в других регионах страны продукция с таким названием считается контрафактной. Однако ряд российских предприятий в очередной раз предпринял попытки отстоять право на производство сыра под брендом «Адыгейский». В последнее время в СМИ появились комментарии ряда производителей молочной продукции, в которых высказываются опасения об исчезновении адыгейского сыра с российского рынка, а также делаются заявления о том, что Адыгея не сможет покрыть потребности страны.
"Доводы о том, что «Сыр адыгейский» якобы может исчезнуть с прилавков магазинов страны, безосновательны. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется порядка 12 тыс. тонн адыгейского сыра. Молзаводы Адыгеи готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре и увеличить его производство, если на то будет запрос рынка. У нас для этого есть и сырье, и мощности, и специалисты, и традиции", — сказал Тлюстангелов.
Он пояснил, что с начала 2018 года предприятия республики произвели 12,8 тыс. тонн сыра, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В планах на этот год увеличить производство еще на 10-12%. В минувшем году хозяйства Адыгеи произвели почти 122 тыс. тонн молока, такой объем требуется для производства 13 тыс. тонн адыгейского сыра.
"На отправляемый нами на экспорт «Сыр адыгейский» получен сертификат соответствия качеству ЕС, экспертами Евросоюза высоко оценена вся производственная цепочка. И мы как производители национального продукта, который стал всемирно известным брендом, будем заботиться не только об объемах продаж адыгейского сыра, но и защищать его от некачественных подделок. Это право защищено решением суда", — добавил Тлюстангелов.