Производители адыгейского сыра отвергли опасения об исчезновении продукции с прилавков

МАЙКОП, 27 июля. / ТАСС /. Мощности молочных заводов Адыгеи и увеличение объемов собственного сырья позволяют удовлетворить потребности потребителей в сыре под брендом «Адыгейский». Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель общественной организации «Союз производителей адыгейского сыра» Мурат Тлюстангелов, комментируя сообщения СМИ о возможном исчезновении адыгейского сыра с рынка.

В январе Верховный суд РФ вынес окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на использование бренда «Сыр адыгейский». Произведенная в других регионах страны продукция с таким названием считается контрафактной. Однако ряд российских предприятий в очередной раз предпринял попытки отстоять право на производство сыра под брендом «Адыгейский». В последнее время в СМИ появились комментарии ряда производителей молочной продукции, в которых высказываются опасения об исчезновении адыгейского сыра с российского рынка, а также делаются заявления о том, что Адыгея не сможет покрыть потребности страны.

"Доводы о том, что «Сыр адыгейский» якобы может исчезнуть с прилавков магазинов страны, безосновательны. По данным экспертов, сегодня в России ежегодно потребляется порядка 12 тыс. тонн адыгейского сыра. Молзаводы Адыгеи готовы покрыть потребности страны в адыгейском сыре и увеличить его производство, если на то будет запрос рынка. У нас для этого есть и сырье, и мощности, и специалисты, и традиции", — сказал Тлюстангелов.

Он пояснил, что с начала 2018 года предприятия республики произвели 12,8 тыс. тонн сыра, что на 12% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В планах на этот год увеличить производство еще на 10-12%. В минувшем году хозяйства Адыгеи произвели почти 122 тыс. тонн молока, такой объем требуется для производства 13 тыс. тонн адыгейского сыра.