Как появились жены у детей Адама и Евы

Библейский текст делит потомков Адама и Евы на два ответвления — каинитов и сифитов, подробно перечисляя их родословную (книга Бытия, стихи 4:17, 5:32). Потомство Каина погибло во время Всемирного потопа, таким образом к Сифу и его сыну Еносу (евр. Енош — человек) восходит все человечество. Ветхозаветный автор, описывая генеалогию адамитов, не считает нужным объяснять, кто же были жены сыновей Адама и Евы. Поэтому возникает естественный вопрос, откуда взялись жены у детей прародителей?

Дети Адама и Евы Согласно каноническому ветхозаветному тексту, только после изгнания из Эдемского сада у Адама и Евы начали рождаться дети. Но утверждение, что способность к размножению стала следствием грехопадения, ошибочно, так как противоречит благословению о размножении, данному Богом первым супругам при их сотворении (Быт. 1:28). Интересно, что до изгнания из Рая у первой женщины не было собственного имени, она называлась лишь словом «жена». Адам нарек ее Евой (евр. Хавва — жизнь,), и она стала матерью всех живущих. Первенцем прародителей был Каин. «Адам познал Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа» (Быт. 4:1). После Каина родился Авель. Авель стал пастухом, а Каин земледельцем. Каин и Авель представляют собой первый шаг на пути превращения единичного — первых людей (Адама и Евы) — во множество, в человечество. Далее ветхозаветный историописец сообщает, что в 130 лет Адам произвел на свет Сифа (Шета) (Быт. 4:25, 5:3), родоначальника сифитов. О других детях прародителей в Библии упомянуто лишь вскользь: Адам жил 930 лет и родил сыновей и дочерей (Быт. 5:1–5). Ветхозаветный апокриф Книга Юбилеев сообщает: «И в третью седмину, во второй юбилей родила она (Ева) Каина, и в четвертую родила Авеля, и в пятую родила дочь свою Аван… И в четвертый год пятой седмины он (Адам) утешился (после убийства Авеля), и опять познал жену свою, и она родила ему сына, и он нарек ему имя — Сиф; ибо он сказал: „Господь восставил нам другое семя на земле вместо Авеля, ибо Каин убил его“. В шестую седмину он родил свою дочь Азуру». [С-BLOCK]

Апокриф Житие Адама и Евы дает следующую информацию: «И после того, как Адам породил Сифа, он жил восемьсот лет и породил тридцать сыновей и тридцать дочерей; всего шестьдесят три детя. И они повышались над лицом земли в их странах». Иосиф Флавий, ссылаясь на древнюю еврейскую традицию, отмечает, что у Адама было 33 сына и 23 дочери.

В еврейской традиции можно встретить еще более своеобразное прочтение библейского текста. Мидраш Берешит Раба, интерпретируя начальные стихи 5 главы книги Бытия, утверждает, что помимо прямых потомков Адама (Каина, Авеля и Сифа), рожденных Евой, у Адама были еще дети, матерью которых был кто-то другой. После грехопадения Адам расстался с Евой на 130 лет, в течение которых от его связи с духами (в числе которых была и Лилит, по имени Пизнай) рождались демоны и лилин. Ева же рожала от демонов мужского пола. Потомством этих духов полон весь мир. Согласно Зохару (основное каббалистическое произведение), женой Адама до сотворения Евы была демоница Лилит, что в немалой мере определило происхождение зла в человеческом обществе.

Кто были женами Каина, Сифа и их потомков

Первым брак из детей Адама и Евы заключил Каин. «И познал Каин жену свою, и она зачала, и родила Еноха» (Быт. 4:17). Начало роду Каина было положено в земле Нод (стих 16). Нод связан по смыслу со словами «не знающий отдыха скиталец» (наванад). То есть это была земля «убежавших от Бога». Кто же была жена Каина? В отличие от канонического текста апокрифы и толкования изобилуют подробностями семейных отношений первых людей. Многие иудейские и христианские источники едины в том, что Каин и Авель были женаты на своих сестрах-близнецах. В апокрифе Книга Юбилеев говорится: «И Каин взял себе свою сестру Аван в жены, и она родила ему Еноха в конце четвертого юбилея. И в первый год первой седмины пятого юбилея были построены дома на земле, и Каин построил город и назвал его по имени сына своего Енох». Вслед за апокрифами Отцы Церкви (Епифаний, Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст) придерживаются мнения, что женой Каина была одна из его сестер. Так как это было в начале времен и человеческому роду надо было размножаться, то было позволено жениться на сестрах.

Сыновья и дочери Адама представляли собой не только семью, но и род, поэтому отличия между братской и супружеской любовью стали более явными только после появления нескольких семей. Даже в гораздо более поздние времена и в цивилизованных странах такие союзы не считались кровосмесительными. Афинский закон обязывал жениться на сестре, если она не нашла мужа в определенном возрасте. Например, Авраам женился на своей сводной сестре Саре. Скорее всего, Каин женился еще до убиения Авеля, так как сомнительно, чтобы какая-либо женщина решилась бы выйти замуж за братоубийцу. Филон Александрийский называет жену Каина по имени, Темех (Themech). Раввинистическая литература одновременно ассоциирует жену Каина с его собственной сестрой-близнецом, либо же с сестрой-близнецом Авеля. Одна из сестер, предназначенная Авелю, была красивее, и Каин, пожелав жениться на ней, пошел на братоубийство. Арабское предание содержит схожее толкование. Современные исследователи Библии также придерживаются точки зрения, что женой первого сына Адама и Евы могла быть одна из его сестер. По рождении сына Каин построил город, назвав его в честь сына Енох. Тем самым библейский текст говорит о важном событии в становлении человечества — переходу от кочевого к оседлому образу жизни.

Потомки Каина, скорее всего, также женились на своих ближайших родственницах. Книга Юбилеев подробно описывает все заключенные браки, упоминая родственные связи и имена жен потомков Каина. В книге Бытия по имени названы только жены Ламеха, Ада и Цилла. Брак Ламеха является первым случаем многоженства. Третий сын Адама и Евы, Сиф, тоже мог жениться на одной из своих сестер — Книга Юбилеев повествует: «И в пятую седмину сего юбилея Сиф взял себе в жены свою сестру Азуру, и она родила ему в четвертый год Эноса». [С-BLOCK]

Довольно интересным свидетельством о заключении браков являются слова в начале 6 главы книги Бытия: «Когда люди стали умножаться на земле и родились у них дочери. Тогда увидели сыны Божии дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». В основе этого сюжета — мифы о богах, взявших себе в жены смертных женщин, и о родившихся в результате героях. Большинство иудейских и христианских толкователей под сынами Божьими разумеют ангелов (Книга Еноха, Книга Юбилеев, Филон, Иустин Философ, Ириней, Тертуллиан, Климент Александрийский). Некоторые раввинистические экзегеты видели здесь указание на сыновей аристократии, женившихся на женщинах низших сословий. Согласно же третьей версии трактования, которой придерживаются большинство отцов Церкви (Ефрем Сирин, Иоанн Златоуст, Иероним, Августин и др.) и современных исследователей, сынами Божьими были благочестивые сифиты, а дочерьми — потомки каинитов.

Если же брать во внимание последние исследования ДНК, свидетельствующие о том, что все человечество восходит к одной паре людей, то мнение, что женами первых детей Адама и Евы были их сестры, представляется вполне допустимым.