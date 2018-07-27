Что случилось с советской панк-певицей Янкой Дягилевой

Автора и исполнительницу Яну Дягилеву знали все поклонники советского панк-рока. Они дали ей звучное прозвище «леди-панк», а близкие называли ее просто Янка . В мае 1991 года Янка вышла на прогулку и больше не вернулась. Через несколько дней ее труп был обнаружен в реке. Обстоятельства гибели девушки до сих пор вызывают больше вопросов, чем ответов.

Как все начиналось

Яна Дягилева родилась в Новосибирске в семье обыкновенных рабочих. Еще в детстве она начала писать стихи и песни. Позже судьба свела Яну с Ириной Летяевой, которую советские рок-музыканты считали своей второй матерью. Многим из них Летяева помогла раскрыть в себе новые таланты, организовывала концерты и фестивали. Так Янка стала частью «сибирского андреграунда». Вскоре Дягилева познакомилась с известным в то время музыкантом Егором Летовым , которого позже стали называть патриархом русского панк-рока. У молодых людей завязались серьезные отношения. Однако сохранить их не удалось. Незадолго до гибели Янка рассталась с Егором.

Труп в реке

В мае 1991 года Янка вместе с членами своей семьи находилась на даче неподалеку от Новосибирска. В День Победы 9 числа она вышла прогуляться и не вернулась. Отец девушки не сразу забил в колокола. По словам многих знакомых, Янка была очень импульсивной, поэтому могла запросто, никого не предупредив, уехать куда-нибудь. Так подумал тогда и ее отец. Мол, наверное, решила вернуться в город. 17 мая тело Дягилевой в притоке Оби реке Ине заметил рыбачивший на берегу мужчина. Эксперты тщательно изучили тело погибшей, но никаких признаков насильственной смерти не обнаружили. Поэтому официальной причиной гибели был назван банальный несчастный случай.

Самоубийство?

Несмотря на то, что круг знакомств Яны Дягилевой был достаточно широк, по-настоящему близких друзей у нее оказалось немного. Она жила замкнуто, редко делилась с кем-либо своими проблемами и никогда не давала интервью. Эти обстоятельства породили множество слухов вокруг ее смерти. Некоторые считали, что Янка покончила с собой. По крайней мере причин для депрессии, которая обычно и толкает людей к суициду, на тот момент у девушки было предостаточно. За 3 года до гибели девушки выбросился из окна рок-музыкант Александр Башлачев , с которым Дягилева была очень дружна. В последнее время он испытывал творческий кризис и находился не в самом лучшем расположении духа. Если же взять на веру утверждение современных ученых о том, что депрессия заразна, то Янка вполне могла заразиться ею именно от Башлачева. Впрочем, в ее жизни и без того хватало трагических событий. По словам близких, Дягилева долго и тяжело переживала смерть матери, которая скончалась от рака поджелудочной железы. Янка очень ее любила. Спустя какое-то время отец снова женился, и у Янки появился сводный брат Сергей. С ним у девушки сложили очень теплые отношения. Но 23 апреля 1991 года жизнь Сергея тоже оборвалась.

А, может, убийство?

Несмотря на множество ударов судьбы, друзья Яны не могли поверить в то, что она сама свела счеты с жизнью. Некоторые из них утверждали, что при вскрытии трупа в легких девушки не оказалось воды. А, как известно, данный факт свидетельствует о том, что утопление тела произошло уже после смерти. Кроме того, ходили слухи, что у Дягилевой был проломлен череп. Поэтому бывший возлюбленный Яны Егор Летов также считал, что девушку убили какие-то хулиганы, случайно встретившиеся ей на пути. Тем не менее долгое время сам Летов активно убеждал всех в том, что Янка оставила предсмертную записку. Однако позже взял свои слова назад, сказав, что историю с запиской он просто выдумал. К тому же после смерти Дягилевой Летов забрал из ее дома большую часть рукописей и письма.