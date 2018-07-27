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Секс плюс стимуляция: 4 вдохновляющих позы для приятных выходных
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Секс плюс стимуляция: 4 вдохновляющих позы для приятных выходных 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Все люди разные, и то, что приятно одному, может быть неприятно другому. Вот несколько поз, которые помогут найти правильную стимуляцию именно для тебя!
1. Клитозавр
Если ты любишь стимуляцию клитора. Пусть он ляжет на кровать, сядь сверху и подайся немного назад, чтобы одной рукой опираться на матрас. В другую руку возьми вибратор (можно обойтись и без него) и дотянись до клитора. Перед партнером откроется действительно шикарный вид! 2. Глубокий массаж
Если тебе нравится прелюдия. Ляг на живот, вручи ему бутылку массажного масла — и пусть массирует тебя, пока желание секса у вас обоих не затмит все остальное. Потом приподними ягодицы, чтобы ему было удобнее входить, и помести свою руку между ног для дополнительной стимуляции. 3. Полет
Если любишь оральный секс. Партнер становится на колени, а ты ложишься на спину, поднимаешь таз и ноги вверх, опираешься на плечи. После пары попыток можно найти удобную позу и угол. Эта позиция — для тех, кто полностью доверяет партнеру. 4. Идеальный угол
Если любишь внутреннюю стимуляцию. Получить ее — задача из области… геометрии! Попробуйте такой вариант: ты ложишься на спину, он становится перед тобой на колени. Одну ногу закидываешь ему на плечо, другую — на бедро, и начинайте экспериментировать, пока не поймете — вот оно! Читайте НАС ВКонтакте
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