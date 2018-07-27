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«И мы счастливы!»: в Сети с восторгом восприняли новость о сносе площадки шоу «Дом–2»
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«И мы счастливы!»: в Сети с восторгом восприняли новость о сносе площадки шоу «Дом–2» 

Eva.ru 41 минуту назад
Фото: Eva.ru
В прессе появилась информация, что в ближайшее время снесут площадку, на которой уже 14 лет базируется скандальный телепроект «Дом–2». Поскольку это шоу не нравится большинству россиян, общественность просто ликует и надеется, что этот факт послужит причиной окончательного закрытия такой долгоиграющей передачи.
Накануне стало известно, что московские власти намерены строить автомобильную магистраль в Новой Москве между деревнями Саларьево и Марьино, и в связи с этим необходимо снести площадку «Поляна» проекта «Дом–2». Ожидается, что прямо на этом месте появится остановка скоростного трамвая «Антоновка». Земли под площадкой принадлежали компании «ЕТК-Инвест» и будут изъяты у нее в законном порядке. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли новость о снесении площадки, надеясь, что это послужит поводом закрыть и весь реалити-проект, который выходит в эфир с 2004 года.
«Да наконец-то! И мы счастливы!» «Давно пора было этот шабаш прикрыть» «Целую магистраль спроектировали, лишь бы закрыть этот „Дом — 2“» «Надо еще не забыть там дезинфекцию провести» «А как же Бородина? Куда она пойдет работать? На завод?»
Стоит отметить, что радость комментаторов в соцсетях несколько преждевременна, поскольку о закрытии проекта речи пока не идет. Наверняка руководители такой популярной передачи не допустят ее ликвидации и найдут новую локацию для съемок, тем более, что есть вторая площадка «Дома–2» на Сейшелах. Отметим, что ведущей проекта «Дом–2» 8 лет была Ксения Собчак, все существование шоу — Ксения Бородина, с 2008 года — экс-участница шоу Ольга Бузова, с 2017 — Ольга Орлова. Именно на проекте «Дом–2» впервые появились такие знаменитости, как Алена Водонаева, Виктория Боня, Нелли Ермолаева, Олег Майами. Кстати, многие участницы шоу делали пластические операции. Подборку их преображений можно посмотреть здесь.
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