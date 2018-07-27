«И мы счастливы!»: в Сети с восторгом восприняли новость о сносе площадки шоу «Дом–2»

В прессе появилась информация, что в ближайшее время снесут площадку, на которой уже 14 лет базируется скандальный телепроект «Дом–2». Поскольку это шоу не нравится большинству россиян, общественность просто ликует и надеется, что этот факт послужит причиной окончательного закрытия такой долгоиграющей передачи.

Накануне стало известно, что московские власти намерены строить автомобильную магистраль в Новой Москве между деревнями Саларьево и Марьино, и в связи с этим необходимо снести площадку «Поляна» проекта «Дом–2». Ожидается, что прямо на этом месте появится остановка скоростного трамвая «Антоновка». Земли под площадкой принадлежали компании «ЕТК-Инвест» и будут изъяты у нее в законном порядке. Пользователи соцсетей с восторгом восприняли новость о снесении площадки, надеясь, что это послужит поводом закрыть и весь реалити-проект, который выходит в эфир с 2004 года.