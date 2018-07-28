Симфизит во время беременности

Тазовые трансформации

Женский таз по своему строению существенно отличается от мужского. У представительниц слабого пола есть специальное лобковое сочленение спереди — симфиз — и два крестцово-подвздошных соединения сзади. Их волшебное свойство — делать таз подвижным и расширять его, когда приходит время. Кости расходятся и пропускают проходящего по родовым путям малыша, облегчая тем самым его нелегкий путь. Мужской таз, конечно же, на такое не способен, да и незачем ему.

Симфиз выглядит как диск, в середине которого находится полость с суставной жидкостью. Сложно представить, но малюсенькое лонное сочленение, ширина которого максимум один сантиметр, может повреждаться и воспаляться. Изменения в этом полусуставе называются общим термином «симфизит», который отражает один или несколько процессов из возможных 16 ти, например, разрыхление, растяжение, расхождение, разрыв и так далее. Обладательница таза с воспаленным симфизом испытывает больное давление в районе лобка, как будто малыш уже пробивается наружу. Обычно с этим сталкиваются беременные после 30 недели срока. Кроме того, о симфизите сигналят такие симптомы, как по странным боли в тазе, копчике и бедрах, свойственная беременным «утиная» и при этом семенящая походка. А если надавить на лобок, можно услышать странный пугающий многих женщин хруст.

Врачи связывают симфизит с наследственной предрасположенностью, нехваткой кальция в организме или гормональными изменениями — релаксин заставляет набухать суставные хрящи, и это делает их слишком мягкими и подвижными. Впрочем, точную причину болезненных процессов в полусуставе установить пока не удалось. Казалось бы, это естественные процессы подготовки тела к родам, способствующие мягкому прохождению ребенка по родовым путям, но если суставы стали слишком подвижными, а связки — чересчур растяжимыми, врачи говорят уже о патологическом процессе. Часто это даже делает невозможным естественное родоразрешение, и женщине делают кесарево сечение. Естественные роды допустимы, если расширение не больше 10 миллиметров (это норма расхождения), таз у женщины нормальный, и размеры плода ему соответствуют.

Более того, симфизит не оставляет в покое женщину и после родов. Существует несколько степеней этого диагноза. При 1 степени — расхождении на 5-9 миллиметров — расхождение практически не беспокоит свою хозяйку. На 2 степени расхождение 10-20 миллиметров, и женщина чувствует довольно острую боль в районе лобка и крестца при движении. На 3 степени, то есть более 20 миллиметров, пациентка уже не может ходить, совершать движения ногами и даже поворачиваться с одного бока на другой. Боль одолевает даже в состоянии покоя, что, безусловно, постоянно беспокоит и раздражает женщину. Самое серьезное осложнение симфизита — разрыв связок лонного сочленения, что ведет к невозможности ходить и даже стоять.

Расхождение лобковых костей можно увидеть на рентген-снимке. Беременным женщинам его делать нельзя, поэтому врачи ставят диагноз на основании жалоб пациентки, а уже после родов проверяют, остался ли диагноз. Основной симптом — это боль в «том самом месте», отдающая в бедра. Определить симфизит можно по характерному признаку — женщине больно поднимать прямую ногу из положения лежа.

Чтобы «мосты» сошлись

Чаще всего симфизит лечит время. Если меры по устранению этого диагноза будут приняты вовремя, то прогноз у заболевания довольно благоприятный. В период беременности чрезмерное расхождение тазовых костей наблюдается у 45% будущих мам, после их родов это количество снижается до 25%, и еще в разы уменьшается спустя три месяца после рождения ребенка. Это связано со стабилизацией гормонального фона, уменьшением отека лонного сочленения. Уменьшается и боль, которая так долго преследовала женщину.

Бывает и такое, что чрезмерное расширение возникает уже после появления малыша на свет, это — так называемый послеродовой симфизит. Он возникает в результате рождения крупного плода у женщины с узким тазом, из-за тяжелого токсикоза или патологии суставов костей в прошлом. От симптомов послеродового симфизита можно также избавиться с помощью специального бандажа и комплекса упражнений. Но слишком большое расхождение потребует специального лечения, где к стандартным мерам прибавляются физиотерапия и медикаментозное лечение.

Ни одна беременная женщина не застрахована от симфизита, и даже если такой диагноз не поставлен врачом, болевые ощущения на последних неделях срока могут присутствовать. При расхождении костей таза необходимо носить специальный бандаж, принимать кальций и соответствующие витаминные комплексы, употреблять больше молочной и кисломолочной продукции. Если в полусуставе было обнаружено воспаление, женщина принимает еще и антибактериальные средства.

Что касается вопроса интимной жизни, то, к сожалению, симфизит ее временно исключает: болевой синдром либо мешает занятиям сексом, либо появляется сразу после полового акта. Кроме того, при симфизите специалисты советуют как можно меньше подниматься по лестницам, не сидеть дольше часа на одном месте, тем более в позе «нога на ногу» и очень тщательно следить за прибавкой веса, потомк что каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на таз, позвоночник и скелет в целом. Предотвратить еще большее расхождение костей, а заодно уменьшить болевой синдром, поможет комплекс специальных упражнений. По возможности его нужно повторять по несколько раз ежедневно.

Исходное положение — на спине, ступни подтянуты к ягодицам, ноги согнуты в коленях. 8-10 раз медленно разводим колени в стороны и сводим обратно.

Исходное положение то же, но ступни — чуть дальше от ягодиц. Выполняем ягодичный мостик: аккуратно поднимаем таз вверх и опускаем, также примерно 10 раз.

Из коленно-локтевой позиции, где голова и шея находятся на одном уровне с тазом, выгибаем спину, а голову опускаем. Повторяем 3-5 раз.

Исходное положение — сидя на стуле, колени на ширине таза, а между бедер — что-то вроде кирпича для йоги (подойдет и небольшой легкий мячик). Если плотно сжимать предмет обеими ногами в течение небольшого промежутка времени, внутренняя поверхность бедер существенно укрепится, а задача комплекса упражнений — привести в тонус все мышцы, которые каким-либо образом связаны с тазом.

Исходное положение то же самое, только теперь нужно вставать со стула, удерживая ногами предмет, держать осанку и садиться обратно. Это поможет стабилизировать суставы таза.

Предмет находится все там же, но исходное положение — стоя у стены. Опираясь спиной о стену, нужно присесть, как будто на стул, и вытянуть поясницу, прижав ее ближе к стене. Копчик при этом подкручивается вовнутрь, мышцы промежности подтягиваются. Повторять примерно по 10 раз.

Болевые ощущения, которые преследуют практически каждую вторую женщину на последних неделях беременности, можно уменьшить. Вот несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

За несколько недель до родов будущая мама, как правило, уже знает, какие конкретно действия приносят ей боль. Врачи рекомендуют напрягать мышцы тазового дня перед каждым таким действием, будь то хождение по лестнице или наклон, чтобы завязать шнурки.

Если предстоит долгая прогулка или вы вынуждены стоять довольно длительное время, затяните на уровне тазобедренных суставов обычный ремень. Надевать его нужно, поставив ноги на ширине таза, стопы — параллельно друг другу. Ремень должен проходить под животом и ни в какой степени не мешать ему. Зато аксессуар немного «соберет» тазовые кости, устранив тем самым боль от их расхождения.

Попробуйте производить некоторые дела по дому, не стоя, а сидя. Например, готовить и гладить можно, удобно расположившись на стуле. Когда лежите, подкладывайте между коленями подушку или валик из свернутого одеяла. Если вы знаете, какие конкретно действия причиняют боль, старайтесь их избегать. В конце срока уже можете себе позволить немного отдохнуть и расслабиться.

Старайтесь вообще не поднимать тяжестей, а если это все же приходится делать, то только в специальном бандаже.

О профилактике

Развитие симфизита во время беременности — это своеобразная лотерея, никто же не знает, насколько крепкий окажется у него таз. Впрочем, есть меры, соблюдая которые можно хотя бы постараться защитить себя от чрезмерного расхождения костей таза. В любом случае, здоровью не навредит, если вы будете:

Тщательно планировать беременность и готовиться к ней, заранее проходить обследование на скрытые и заболевания по женской части.

Вовремя вставать на учет в женской консультации до срока 12 недель.

Регулярно посещать своего врача и вовремя сдавать все необходимые анализы.

Соблюдать диету и следить за равномерным и умеренным набором веса на протяжении всех месяцев ожидания малыша.

Принимать специальные витаминные комплексы для будущих мам.

Носить бандаж — плотную повязку, препятствующую чрезмерному расхождению костей таза. Этот аксессуар уменьшает нагрузку на таз и позвоночник.

Соблюдать режим умеренных физических нагрузок и не допускать длительного сидения или хождения, особенно по лестницам.

Исключать стрессы.

Избегать на поздних сроках беременности широких разведений ног, махов ногами, размашистых шагов, подъемов на что-то высокое, например, стулья или табуретки.

К сожалению, риск развития симфизита с каждой беременностью только увеличивается, и если он был диагностирован в период вынашивания одного ребенка, то и следующие дети будут рождаться в сопровождении этого неприятного диагноза. Впрочем, если меры предосторожности принять сразу и заботиться о себе на протяжении всей беременности, болевой синдром будет практически незаметен, и о симфизите женщина забудет уже спустя несколько недель после родов.