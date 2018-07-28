Ты не получишь моей крови: 18 неожиданных лайфхаков от комаров 

Скорее всего, комары были придуманы ради вселенского равновесия — иначе без них лето было бы слишком хорошим временем года. Но мы ведь не зря зовемся «венцом природы» и должны одержать победу в бою за спокойный отдых. Пусть даже локальную.
Тут мог бы быть длинный список самых разнообразных достижений современной промышленности, но его не будет. Во-первых, потому что никто не заплатил нам за рекламу, а во-вторых, потому что химия не самый здоровый способ защиты.
И самое главное — мы хотим подсказать тебе самые верные лайфхаки от комаров, на случай если тебя уже кусают, а магазинного средства нет под рукой. Только взгляни на этот список — в любой ситуации ты всегда сможешь использовать один из вариантов.
Как уберечь свой дом от назойливых гадов
Мой дом — моя крепость. Но если воров сдержит хороший замок, то стопроцентную защиту от комаров гарантирует только полная герметичность. Потому что им нередко хватает сил и наглости долетать до верхних этажей и находить малейшую щель в антимоскитной сетке.
Кадр из фильма «Москиты»
Чтобы огородить свой сон от раздражающего «бзз», можешь сделать следующее:
поставить на подоконник горшок с геранью, розмарином или мятой
раздобыть аромалампу и капнуть в нее эфирное масло эвкалипта; в качестве альтернативы его можно разбавить водой и залить в пустой флакончик фумигатора, который включается в розетку
рассредоточь по квартире половинки лимона, утыканные сушеной гвоздикой
устрой комарам ловушку — налей в глубокую тарелку воду с мыльной пеной и оставь ее на подоконнике
Что делать, чтобы погулять непокусанным?
На территории врага войну вести труднее, поэтому стоит уделить особое внимание превентивным мерам. В качестве натуральной альтернативы химическим средствам, можешь протереть открытые участки тела:
ванилином или корицей, немного разбавленными водой
листом рябины или черемухи
уксусом
А если планируешь провести вечер у костра, то подбрасывай в него шишки и хвойные ветки — комарам это очень не нравится.
Самые неожиданные средства от зуда после укуса
Средства, приведенные выше, работают, но некоторые комары, к сожалению, не в курсе. Или они мутировали. В любом случае, если тебя все-таки укусили и ты недоволен, снять зуд можно:
соком алоэ
любой мазью от солнечный ожогов
аспирином (раствори его в воде)
мятной зубной пастой
луком или чесноком
средством от геморроя
содой (ее тоже нужно растворить в воде)
лимонным соком
средством для дезинфекции рук кожурой от банана
Вот увидишь — с помощью этих средств тебе сразу станет легче!