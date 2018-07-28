5 секретов, которые нельзя рассказывать своим подругам

Даже если вам кажется, что с подругой можно говорить обо всем на свете, рекомендуем вам все же воздержаться от некоторых пикантных подробностей своей жизни. Иначе можно не только попасть в неловкую ситуацию, но и даже испортить отношения с близким человеком. Кроме того, в один прекрасный момент эта самая информация может быть использована против вас же самих. Так что, иногда действительно лучше молчать, чем говорить.

Неожиданные изменения в жизни

Если вам предстоит кардинально изменить свою жизнь, и вы стоите на пороге грандиозных открытий, не спешите заранее «хвастаться» перед подругой этой новостью. Тем более, если ваша ситуация еще находится в подвешенном состоянии, и вы ожидаете финальное решение. Так вы ненароком не вызовете чувство зависти у близкого человека и, в случае если все решится не в вашу пользу, не будете выслушивать язвительные комментарии и насмешки в свой адрес.

Деньги и карьера

Это настолько щекотливый вопрос, что в него лучше вообще никого не посвящать (кроме своего финансиста, конечно, если он у вас есть, или налогового агента). Нет, мы не говорим, что нужно скрывать от друзей где и кем вы работаете, но вот посвящать их в свои наполеоновские планы по захвату компании все же не стоит. Что касается денежных средств, то все люди разные и, соответственно, потребности их тоже отличаются. Например, для кого-то ваша зарплата будет казаться просто огромной, а кому-то — это как один раз сходить в магазин, и он будет ощущать неловкость при общении с вами, что может позволить себе гораздо больше, чем вы. То же самое касается недвижимости, автомобилей и прочих благ цивилизации, которыми вы владеете. Зачем кому-то, ну кроме налоговой, естественно, знать, сколько раритетных авто стоит в вашем гараже или за сколько вы сдаете квартиру в центре, доставшуюся вам от бабушки.

Обсуждение недостатков избранника

Женская дружба — вещь коварная и непредсказуемая. Психологи советуют не распространяться о ваших ссорах с мужем (или сексуальным партнером), не расписывать в красках его похождения и недостатки. Во-первых, это просто некрасиво. Ведь вы выбрали этого человека, вы с ним живете, поэтому почему тогда вы позволяете себе негативно высказываться в его адрес? А во-вторых, в случае чего, вашей подруге будет достаточно просто отбить у вас кавалера. Ведь она будет в курсе всех ваших разборок и сможет использовать полученную информацию, чтобы сыграть на контрасте и не совершить ваших ошибок. Вы ведь не можете знать заранее, чем обернется ваша излишняя откровенность, поэтому постарайтесь быть сдержаннее и «не выносить сор из избы».

Походы «налево»

Понятно, что все мы люди и вряд ли устоим перед искушением, если встретим «мужчину своей мечты». Даже находясь в отношениях, порой сложно не потерять голову и отказать сексуальному незнакомцу. Поэтому даже если вам хочется похвастаться перед подругой своими «победами», имейте ввиду, то что известно двоим, скоро станет достоянием общественности. Вы уверены, что хотите поведать всем о своих тайных связях?

Богатый сексуальный опыт

Еще одна щекотливая тема, которую стоит обходить стороной в разговоре со своей подругой. Ведь не даром придумали выражение «все, что происходит за закрытыми дверями, должно остаться именно там». Другими словами, все, что вы делаете со своим партнером, касается лишь вас двоих и не стоит посвящать общественность в свои сексуальные эксперименты. К тому же, то, что считается нормой для вас, может быть неприемлемо (или даже шокирующе) для других людей.

Текст: Юлия Кальницкая

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