13 исторических личностей, которые были женаты на своих родственниках

В культуре многих стран не принято заключать брак между двоюродными или троюродными братьями и сестрами, а где-то и вовсе незаконно. Однако общественное неодобрение и, если уж на то пошло, медицинские показания, кажется, мало волновали некоторых людей, которые так или иначе оставили свой след в истории.

Итак, 13 знаменитых мужчин и женщин, которые заключили брак с близкими родственниками не иначе как по причине огромной любви.

Источник: Vintage

Гангстер, грабитель и убийца Джесси Джеймс был едва ли не самым популярным преступником в американской истории. Отношение к нему было неоднозначным: кто-то признавал его чуть ли не Робин Гудом Дикого Запада, кто-то вполне заслуженно считал его убийцей, который должен понести высшее наказание.

В один из периодов затишья своей «карьеры» Джесси Джеймс восстанавливался от раны у своего дяди, где за ним ухаживала двоюродная сестра Зерельда Миммс. Молодые влюбились друг в друга. Спустя 9 лет ухаживаний, 24 апреля 1874 года, Джеймс женился на возлюбленной. У пары родился сын Джесси Эдвард, дочь Мэри Сьюзан и близнецы, которые умерли во младенчестве.

Русский композитор, родившийся в 1882 году, считается одной из самых влиятельных фигур в музыке XX века. Стравинский влюбился в свою двоюродную сестру Екатерину Гавриловну Носенко еще в отрочестве. В 1905 году пара хотела пожениться, однако встретила сопротивление со стороны церкви. Несмотря на все преграды, влюбленные сочетались браком в 1906 году, и у них родились дети.

32-й американский президент стоит в ряду с такими почитаемыми фигурами в США, как Джордж Вашингтон Авраам Линкольн . Рузвельт занимал пост президента с 1933 по 1945 год.

17 марта 1904 года Франклин Делано Рузвельт, к большому недовольству своей матери, женился на дальней родственнице Элеонор Рузвельт, племяннице Теодора Рузвельта , другого американского президента. Пара прожила в браке 40 лет и обзавелась шестью детьми. Со временем их отношения стали по сути политическим партнерством из-за многочисленных романов Франклина и амбиций жены.

Иоганн Себастьян Бах Один из величайших композиторов в истории тоже не стал противиться соблазнам и всецело поддался любви. В 1707 году, вскоре после вступления в должность органиста в церкви Св. Власия в Мюльхаузене, Бах женился на своей двоюродной сестре Марии Барбаре Бах . Об их совместной жизни известно мало. У пары родилось семь детей, четверо из которых выжили, а двое даже стали композиторами, как их отец. Мария скончалась 13 лет спустя, и через полтора года Бах женился на певице Анне Магдалене Вилке.

Герберт Джордж Уэллс

Английский писатель считается одним из родоначальников жанра научной фантастики. Являясь доктором наук по биологии, Уэллс активно поддерживал все теории Чарльза Дарвина , которые вдохновили немало произведений фантаста.

В 1891 году Герберт Уэллс женился на своей двоюродной сестре Изабелле Мэри Уэллс. Пара развелась четыре года спустя, после того, как стало известно, что у писателя связь со студенткой Эми Роббинс . Вскоре Уэллс женился на ней, и у пары родились дети.

Еще один президент в нашем списке, на этой раз третий — в период с 1801 по 1809 год. Выпускник колледжа Вильгельма и Марии и практикующий юрист, Джефферсон стал одним из авторов Декларации независимости.

Женился на овдовевшей четвероюродной сестре Марте Уэйлс Скелтон в 1772 году. Счастливый брак, в котором родилось шесть детей, продолжался вплоть до смерти Марты в возрасте 33 лет. Больше Джефферсон не женился, а роль первой леди в Белом доме исполняла его дочь Марта Джефферсон Рендольф, названная в честь матери.

Один из самых известных ученых в мире женился во второй раз на своей двоюродной сестре по матери и троюродной по отцу Эльзе Эйнштейн в 1919 году после семилетних отношений. Пара эмигрировала в США в 1933 году, а три года спустя Эльза скончалась от проблем с сердцем. В этом браке детей не было.

Чарльз Дарвин

Ученый был одной из самых влиятельных фигур в мировой истории. Неизвестно, руководствовался ли Дарвин своим принципом «выживает сильнейший» при выборе жены, однако он сочетался браком со своей двоюродной сестрой Эммой Веджвуд. У пары родилось 10 детей, трое умерли во младенчестве, другие были крайне болезненными, и ученый боялся, что причина была в близкородственных отношениях. Тем не менее многие из его детей и внуков достигли значительных успехов в жизни.

Эдгар Аллан По Основоположник детективного жанра Эдгар Аллан По родился в Бостоне в 1809 году, зарабатывал писательской деятельностью до самой смерти в возрасте 40 лет.

В 27 лет писатель женился на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм. После тайной церемонии бракосочетания в 1835 году пара вела тихую и спокойную жизнь. После пяти лет безуспешного лечения Клемм скончалась в возрасте 24 лет в 1847 году. Считается, что тяжелая болезнь жены и злоупотребление алкоголем сильно повлияли на творчество писателя, который последовал за женой через два года.

Джерри Ли Льюис

Американский певец и один из основоположников рок-н-ролла в 1957 году, на пике карьеры, женился на своей 13-летней двоюродной сестре Майре Гейл Браун. Несмотря на заверения, что девушке в тот момент все-таки было 15 лет, репутации музыканта был нанесен непоправимый урон. Его песни перестали ставить радиостанции, публика от него отвернулась. В 1960-х Льюис вновь обрел популярность, однако былой славы уже так никогда и не достиг.

В 1934 году, задолго до того, как стать самым долгоправящим монархом, Елизавета II познакомилась с Филиппом, принцем Греческим и Датским. Пара поженилась, и у них родилось четверо детей. Елизавета и Филипп приходятся друг другу четвероюродными братом и сестрой.

Виктория стала королевой в возрасте 18 лет, после того, как три старших брата и отец скончались, сделав ее одной из самых молодых наследниц британского трона.

В 1840 году королева вышла замуж за двоюродного брата Альберта Саксен-Кобург-Готского. 20-летний брак, в котором родилось девять детей, оказался счастливым и прочным. В нем было место не только любви и долгу перед Великобританией, но и опасностям — принц-консорт дважды закрывал собой королеву от пули. В возрасте 42 лет Альберт умер от инфекции, а королева Виктория до конца жизни носила траур.