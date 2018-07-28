Борьба за ресурсы: где найти силы, если их нет

Усталость — верный спутник современного человека. Как с ней бороться, где искать силы для жизни, как найти выход из бега по замкнутом кругу? О личном опыте борьбы за ресурсы — в материале Анны Кудрявской-Паниной.

Одним прекрасным утром я проснулась и, не успев встать с кровати, поняла, что я ужасно устала. Впереди был выходной, на который, как у любого работающего человека, было запланировано немыслимое количество домашних дел. Выбор был прост: заставить себя встать и начать заниматься делами (поднимайся, тряпка!) или наплевать на все и продолжить валяться в постели и провести весь день в полуовощном состоянии.

С одной стороны, ну что такого: мы устаем постоянно, то физически, то психологически, то одновременно и так, и так. И с годами мы находим способы борьбы с усталостью, находим свои «места силы», изобретаем собственные велосипеды, придумываем маленькие хитрости и жизненные лайфхаки, чтобы восполнить ресурсы. Конечно, и у меня есть свои методы, все просто — не бином Ньютона. Когда-то это был совсем маленький набор, но его с годами пришлось расширить, потому что часто используемые методы рано или поздно перестают работать, организм распознает нашу уловку и категорически отказывается поддаваться на нее: «Нет уж, чувак, давай что-нибудь новенькое!»

В итоге где-то сама, где-то спасибо друзьям и научно-популярной литературе, я понемногу расширила арсенал своих методов борьбы за внутренние ресурсы. Сказать честно, многое работающее для других, малоприменимо для меня. Но в этом случае все познается исключительно эмпирическим путем, одним словом, пока не попробуешь, не узнаешь, твой ли это путь.

Мне, например, с огромным трудом даются всевозможные телесные практики, от которых большинство в восторге. Им реально придают силы и медитация, и другие техники расслабления, приводящие лично меня в бешенство и утомляющие еще сильнее. Мозг мой не отдыхает, а бесконечно уносится мыслями в самые разные места, тело, соответственно, тоже не видит никакого прока от такого времяпрепровождения. В моем случае отлично работает обратная тактика: не неподвижное созерцание, а активная работа. В конкретном случае — мышц. Да, мне отлично помогали любые кардионагрузки: быстрая ходьба, велосипед и тому подобное. До седьмого пота, до изнеможения, а потом после душа и небольшого отдыха в горизонтали я чувствовала себя как заново родившейся. Самое трудное — заставить себя (я ведь так устал!) начать двигаться. Зато потом эндорфины и серотонин вознаградят сполна уставшие тело и душу.

Важная оговорка: речь не идет о синдроме хронической усталости — состоянии, требующем серьезного врачебного внимания. Речь о нашем бытовом переутомлении при неправильном распределении сил.

Отличное и всеми нами любимое средство восстановления — сон. Но когда нам спать-то? Только в выходные? В свое время, когда отсыпные выходные стали работающим и на тот момент единственно приемлемым методом борьбы с усталостью, меня весьма беспокоили заметки в интернете из серии «как выяснили британские ученые» о вреде для здоровья безудержной спячки в выходные — мол, спите стандартные восемь часов и будет вам счастье. А хотелось как минимум десять, а еще лучше — двенадцать! Лишать себя сна и вставать по будильнику еще и в выходной я не была готова даже под дулом пистолета, не то что гипотетического вреда здоровью.

Облегченно я выдохнула, когда в Сети поднялась новая волна заметок о том, что те, кто отсыпается в выходные, оказывается, живут дольше. Я не знаю, в чем правда, но если сон придает мне сил, не буду от него отказываться при возможности вздремнуть лишний час.

Еще одно распространенное средство борьбы за ресурсы — отпуск. И чудодейственное. Но только в том случае, если на вашей работе можно уйти в отпуск действительно когда устал, а не строго согласно графику, и если вы не запланируете на отпуск миллион мелких утомительных дел или одно, но крупное, например, ремонт. Как вы проведете свое законное отпускное время — дело ваше: главное, чтоб вы точно знали, что от такого времяпрепровождения вы набираетесь сил, а не теряете их. Для кого-то будет уместным ничегонеделанье и валянье на пляже, кто-то будет заниматься дайвингом себе в удовольствие, кто-то напитается новыми впечатлениями, осматривая достопримечательности, а кто-то просто проваляется весь отпуск дома на диване и будет счастлив и свеж как огурчик.

Я сейчас в отпуске по уходу за ребенком, в котором других отпусков, увы, не дают, а значит, я ищу и выбираю другие — более доступные мне — методы из моего обширного арсенала.

И сейчас мне очень подходит метод положительных эмоций. Он невероятно разнообразен: в ход может идти все, что доставляет удовольствие. Встреча с друзьями, поход в театр, шопинг, спа-процедуры, поездка в лес за грибами — да что угодно, лишь бы вам от это было приятно!

Мне, как и многим, силы дает природа и ее созерцание. И даже в мегаполисе можно найти свой «уголок силы». Несколько лет назад мы жили у Москвы-реки, окна квартиры смотрели как раз на нее. Это был несказанный подарок судьбы. А еще — возможность хоть ежедневно прогуливаться по набережной, кормить уток, уходить подальше в заросли деревьев, кустов и травы и напитываться силой. В Москве много чудесных парков, а если есть время и возможность, я бы предложила поехать за ее границы — вокруг столицы огромное количество красивейших мест.

Есть в моем арсенале забавный метод накопления силы «от противного». Звучит он примерно так: «да, после этого мне станет хорошо, но я же устану еще больше». Иногда он категорически не подходит, а иногда работает на ура. Когда какой случай, вам подскажет интуиция.

В моем случае это выглядит так: «боже, как я устала!» И вот спустя несколько часов я обнаруживаю себя или в кухне, где наготовлено множество разнообразной еды, или победно отжимающей тряпку в идеально прибранной квартире. Сил меньше точно не становится, потому что было стойкое ощущение, что их вообще нет, а удовольствие и эстетическое, и сенсорное получено, а вместе с ним и новый ресурс.

Если вам кажется или вы уверены, что для вас не сработает ничто, тогда, пожалуй, действительно стоит обратиться к врачу. Совсем не обязательно, что ваша усталость — симптом серьезного недуга. Иногда банальный дефицит железа или витамина D способен придавить нас бетонной плитой к асфальту.

В тот самый выходной, о котором я писала в самом начале, я не бросилась на грандиозные свершения через силу, которой, собственно и не было. От того, что не будут куплены продукты и сделана уборка, никто не умрет, не случится ничего непоправимого, как и вообще в большинстве случаев. Проговорив это про себя несколько раз и убедив себя в этом, я просто «встала на паузу», проведя выходные в сладком ничегонеделаньи за просмотром любимых фильмов, во сне и с заказанными на дом суши. Двух выходных иногда оказывается даже многовато, ресурсы восстанавливаются уже к обеду воскресенья, о чем мне сообщает растущий зуд бурной деятельности. А значит, подзарядка сработала и пора выходить из режима stand by.