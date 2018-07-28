Тела двух женщин не могли опознать 20 лет. Убийца пойман, но ничего не помнит

Больше 20 лет назад в двух тихих американских городках нашли тела двух женщин, которых в течение многих лет даже не могли опознать. Их убийцу нашли случайно: благодаря его родственникам, которые давно не могли выйти с ним на связь. Допросы показали, что обвиняемый живет новой жизнью, а о прошлой практически ничего не помнит.

В тихом американском городке Толланд в штате Массачусетс никогда ничего не происходило. Все его 500 жителей с интересом читали новости из соседнего Спрингфилда: местным криминальным журналистам писать было просто нечего, а полицейские целыми днями ели пончики с кофе. Пока в октябре 1995 года на окраине города не обнаружили уже начавший гнить труп неизвестной женщины около пятидесяти лет.

«Люди шутили о нашей статистике по преступлениям, потому что у нас не бывало преступлений. Никто никого не убивал уже лет сто. Все население в шоке, люди были уверены, что такое случается только в больших городах», — рассказывал журналистам ошарашенный шериф. Женщину никто не мог опознать, что вызывало у жителей городка еще больше вопросов и вгоняло полицию в уныние. «Прямо сейчас у нас есть тело в лесу и больше никакой информации о нем», — говорил следователь Уильям Беннет охочим до сенсаций репортерам.

За восемь дней до этого в городе Нью-Бритен соседнего штата Коннектикут полицейские во время ночного патрулирования обратили внимание на спальный мешок, лежащий за стрип-клубом. Они планировали обнаружить в нем бездомного и забрать его в участок, но содержимое мешка оказалось куда страшнее. В нем лежала завернутая в одеяло, а затем в мусорный пакет — юная девушка. Ее тело было еще теплым, а из пулевого отверстия на голове сочилась кровь.

Долгое время оба этих дела считались «глухарями» — полиция не могла толком начать расследование: о пропаже женщин никто не заявлял, на разосланных ими по всей стране скетчах жертв никто не узнавал.

Криминалистам удалось снять отпечатки пальцев с мусорного пакета, в который была завернута девушка, но с этими уликами ничего нельзя было поделать, не зная личности убитых. Зацепкой была лишь пачка сигарет с акцизной маркой, обнаруженная у старшей жертвы, и необычная одежда женщин. Изучив их, эксперты сделали вывод, что вещи были куплены в округе Олбани штата Нью-Йорк. Полицейские оттуда согласились сотрудничать со следствием, но никак не смогли ему помочь.

Больше двадцати лет полицейские называли женщин в материалах дела Джейн Доу — именем, которое используют, когда о жертве ничего неизвестно. Лишь в 2011 году ДНК-тест подтвердил, что женщины, найденные за 65 километров друг от друга, — близкие родственницы, вероятнее всего, мать и дочь.

Роберт Тайри никогда не рассказывал своей супруге Шерил о прошлом, как она его не уговаривала. На все расспросы он твердил, что никогда не был браке, не имел детей, рос один, а его родители давно умерли.

Любопытной женщине все же удалось выведать у мужа, что тот рос в Нью-Йорке. Она принялась изучать адресные книги, обнаружила сводного брата супруга по имени Джон. Шерил написала ему доброжелательное письмо с просьбой познакомиться и напросилась в гости, соврав супругу, что едет на религиозную встречу. От него женщина и узнала, что она — не первая жена благоверного. Несмотря на шокирующее открытие, она решила остаться с Робертом и молиться о том, чтобы истина однажды открылась.

Они познакомились в Луизиане в 2006 году на стоянке для дальнобойщиков-христиан. Роберт назвался водителем фуры. Он был истощен, выглядел, как бездомный, и рассказывал, что только-только вернулся из Африки. Шерил прониклась сочувствием к мужчине, они начали встречаться и через три месяца поженились. Женщина отказалась брать неблагозвучную фамилию супруга — Хонсч, поэтому Роберт смиренно согласился стать Тайри. Супруги жили счастливо, у них родилось трое детей, и жизнь Шерил отравляли только старые секреты супруга.

Вскоре ее любопытство было удовлетворено. Джон прислал ей письмо от обеспокоенных родственников первой жены Роберта — Марсии. С этого момента женщине становилось все сложнее и сложнее доверять мужу. Ее новые друзья по переписке жаловались, что не могут связаться с родственницей и ее дочерью Элизабет уже больше 20 лет. Дети Марсии от первого брака, еще до Роберта, сгущали краски, рассказывая, как он избивал их мать, и ей приходилось обращаться за помощью к психологам. Перепуганная Шерил однажды спросила их, мог ли он сделать с женой и дочкой что-то плохое. И родственники оказались уверены, что так и произошло.

Однажды обуреваемая сомнениями Шерил все же решилась показать супругу фотографии его бывшей жены и дочери. Перед этим она долго молилась и ждала самого страшного. Но Роберт лишь скользнул взглядом по снимкам и сказал, что не знает, что за люди на них изображены.

Родственники пропавшей Марсии Хонсч решили обратиться в полицию по делу о ее пропаже лишь в 2014 году, как раз после того, как начали переписываться с Шерил. До этого они были уверены, что она уехала в Австралию: именно это сказал им осенью 1995 года Роберт. Он признался, что нашел хорошую работу на другом континенте и перевез туда семью, а сам завершает в штатах последние дела. И лишь спустя много лет одна из родственниц Марсии благодаря связям в миграционной службе узнала, что семья никогда не покидала США, а уж тем более не улетала в Австралию.

Это было поворотным моментом в следствии. Полицейские сопоставили описания пропавших женщин с двумя давно похороненными Джейн Доу, и наконец-то смогли дать им имена — Марсия и Элизабет Хонсч. Зная это и услышав от родственников погибшей о странном поведении супруга, им не составило большого труда восстановить хронологию событий.

Роберт познакомился с Марсией, когда она работала официанткой в одном из дайнеров Бронкса. У женщины уже было несколько детей, но это не остановило влюбленного мужчину, они поженились и поселились вместе. Но после рождения Элизабет в 1979 году Роберт смог убедить жену оставить других детей, и в начале 1980-х они переехали в Брюстер лишь втроем.

Дети Марсии от прошлого брака вспоминают, что еще до переезда Роберт был склонен к вспышкам жестокости: однажды их мать выбежала из спальни после драки с супругом, пытаясь скрыть потеки крови изо рта.

Марсиа хотела уйти от мужа и даже убегала от него к родственникам в Неваду и Колорадо. Обеспокоенная семья отправила ее к психологу и тот диагностировал у нее затяжную депрессию. Но поддержка родных не удержала Марсию, зависимость от супруга оказалась сильнее, и она вернулась к нему.

Жительница городка Дениз Ланца призналась, что помнит Роберта и его дочь: «Она была очень милая. И очень тихая. Если они выходили в город, она просто шла рядом с отцом». Последний раз Элизабет появилась в школе 4 апреля 1995 года — за полгода до того, как нашли ее тело.

Этих сведений полицейским показалось достаточно, чтобы как минимум поговорить с Робертом, они получили ордер на его арест и отправились в его дом в Огайо.

В разговорах со следователями Роберт путался. Сначала он заявил полицейским, что его бывшая супруга встретила другого мужчину и сбежала с ним вместе с ребенком. Когда на следующем допросе его попросили рассказать поподробнее, он замкнулся и признался, что не может ничего толком рассказать. Мужчина сослался на то, что у него началась амнезия, и он совсем не помнит события 1995 года. Он смутно припоминал, что связь с супругой оборвалась, но что произошло между ними, не знал.

Нанятый мужчиной адвокат вовсю напирал, что его подзащитный уж точно не может быть виновен, но у следователей был козырь — отпечатки пальцев Роберта совпадали с теми, что были найдены на пакете для мусора, в который было завернуто тело его дочери. Парировать это было нечем.

70-летний Роберт говорил следователям, что у него нет работы, но прокурор выведал, что он работал на минимальной ставке в компании по производству термопластика. Мужчина признался, что за четыре месяца задолжал по платежам за квартиру. Из переписки его супруги Шерил с родственниками Марсии следствие узнало, что мужчина никогда не совершал крупных покупок на свое имя.

Первый суд над Хонсчем состоялся в Массачусетсе по делу об убийстве жены. Его признали виновным. В июне 2018 года он предстал перед трибуналом и за убийство дочери. Сейчас слушания отложены до 13 сентября. Во время процесса Роберт не проронил ни слова, лишь кивнул, когда судья назвал сумму залога в один миллион долларов. Залога довольно бессмысленного — даже если бы мужчина и смог его внести, он бы оставался в тюрьме по делу об убийстве жены.

На процессе присутствовал и сводный брат Роберта Джон, который в свое время свел Шерил и родственников Марсии и, не зная об этом, оказал бесценную услугу следствию. Джон признался, что утратил все контакты с братом больше десяти лет назад. Когда он узнал, что тот был замешан в убийстве, то потерял дар речи: «Это не просто шок, это ужас. Бобби откололся от нашей семьи лет 20-25 назад. Он всегда был сумасбродом. Мы, признаться, списали его со счетов и жили своей жизнью».

Последний раз он видел брата вместе с женой в доме матери. Затем они испарились. Когда мать Джона и Роберта умерла в 1998 году, старший брат так и не смог найти младшего, а тот не явился на похороны. В молодости Хонсч был замкнутым и необщительным. «Он ничем не увлекался и ни с кем не общался», — вспоминает брат.

Полиция не понимает только одно: зачем Роберт Хонсч совершил эти преступления. Это только предстоит выяснить, но после 20 лет попыток установить личности жертв, эта задача кажется следователям не такой уж неподъемной.