Total freedom: полиамория — новая норма отношений или грех?

Полиамория — многогранность человеческих чувств или разврат? Вместе с экспертами «СЕКС.РФ» в плюсах и минусах полиаморных отношений разбиралась редакция WMJ.ru

А что такое полиамория? На первый взгляд это что-то про свободные отношения, полигамию или даже про свингеров. Но все гораздо романтичнее. Полиамория — это любовный (да, именно любовный) союз с количеством участников, превышающим двух. Это не просто секс, это романтические отношения между людьми, в которых каждый партнер знает о других партнерах и полностью принимает это. Особенность полиамории заключается в том, что отношения со всеми партнерами должны быть полноценными. С одной стороны, такой формат немоногамных отношений кажется чудесной сказкой — все счастливы, любимы и никого не обманывают. С другой, это сильно резонирует с устоявшимися моральными и духовными ценностями. Ну что же, давай разбираться, какие плюсы и минусы есть у полиамории.

Плюсы

Честность и открытость

Постулаты полиамории — добровольность и честность, т. е. каждый партнер должен искренне принимать и понимать выбор другого. Как правило, в таких парах люди более открыты друг другу. Они не стесняются разговаривать друг про друга (других партнерах) и об отношениях. Они не скрывают своих эмоций — не чувствуют вины, говоря нескольким людям «я тебя люблю». В таких отношениях люди гармоничны с собой, со своими чувствами и выбором.

Эмоциональная удовлетворенность

Бывает, что партнер транслирует свои чувства не так, как нам хотелось бы. А может, просто в силу своих личностных качеств не может обеспечить всех тех эмоций, которые нам необходимы. В такой ситуации мы часто злимся на мужчину, требуем от него что-то, пытаемся изменить его. В полиаморных отношениях удовлетворять свои эмоциональные потребности можно за счет нескольких партнеров. И при этом не пытаться никого изменить или подстроить под себя. Например, один партнер домашний и спокойный. От него ты получаешь ощущение спокойствия и заботу. Другой — его противоположность. С ним ты чувствуешь драйв и экстрим.

Сексуальное разнообразие

Еще один плюс такого формата отношений — сексуальное разнообразие. К примеру, тебе нравятся кардинально разные вещи в сексе. И ты получаешь это за счет нескольких любовников. Одному твоему партнеру подходит ванильный секс — спокойный, нежный, так сказать, без причуд. А вот другой твой возлюбленный — фанат интересных сексуальных девайсов и экспериментов.

Минусы

Ревность

«Ну я его/ее люблю, поэтому пойду на это» или «Ну попробую, может, и смогу» — с таким настроем вступать в полиаморные отношения категорически противопоказано. Если ты с партнером решилась на такой союз, то это должно быть твое искреннее желание, исходящее из твоих собственных интересов, а не ради любимого. Иначе все равно будет ревность, будут ссоры и возможный финал всех этих мучений — разрыв.

Время и силы

Чем больше партнеров, тем больше ты будешь тратить времени и сил. Внимание нужно каждому, и, чтобы избежать разборок из серии «ты проводишь с ним больше времени, чем со мной», каждому партнеру придется уделять должное внимание. Поэтому, прежде чем решиться на такие отношения, хорошенько подумай и оцени, а хватит ли тебя на нескольких людей и еще чтобы и для самой себя оставалось время.

Непонимание со стороны общества

Существуют серьезные культурные и духовные пласты, нерушимые в сознании общества, например традиционное представление о семье. Полиамория для большинства людей что-то чуждое и непонятное. Поэтому стоит быть готовой к тому, что многие друзья или знакомые не поймут или будут осуждать твой выбор. К тому же если ты планируешь завести малыша и при этом оставить полиаморную семью, то ребенку нужно будет как-то объяснить это. Более того, ему придется адаптироваться среди своих сверстников из традиционных семей.

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

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