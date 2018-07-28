5 людей, выживших после падения с большой высоты

Доктор Кто из одноименного популярного сериала предположил, что, стоя на краю пропасти, человек чувствует древнее желание прыгнуть и еще более древнее желание упасть. С философской точки зрения персонаж, возможно, был прав, но с биологической — нет. Древние инстинкты заставляют людей бояться высоты, потому что падение несет смерть. Спасти человека в такой ситуации может только чудо. И оно случается все чаще и чаще.

Весна Вулович, 1972 год 22-летняя сербка Весна Вулович мечтала жить в Лондоне, рядом с обожаемыми ею The Beatles. Она уже приезжала в Англию во время учебы, но родители не разрешили ей здесь остаться — боялись, что дочь ударится в секс, наркотики и рок-н-ролл. Тогда Весна решила стать стюардессой: так можно, не расстраивая родителей, бывать в Лондоне раз в месяц.

Весна не должна была лететь на самолете DC-9, следовавшем из Стокгольма в Белград с остановками в Копенгагене и Загребе. Авиакомпания перепутала ее с другой стюардессой по имени Весна. Но Вулович была только рада: ее смена начиналась в Копенгагене, а она никогда до этого не была в Дании. За день до полета девушка гуляла с другими членами экипажа по незнакомому городу. Позже она скажет, что ее спутники выглядели так, будто знали о скорой смерти, просто не говорили об этом. Второй пилот весь вечер рассказывал о своих детях, а первый и вовсе заперся в номере на сутки.

Во время пересадки пассажиров члены экипажа обратили внимание на крайне раздраженного мужчину. Он сошел с трапа и кинулся проверять свой багаж. Больше его никто не видел. Самолет разрушился в воздухе из-за взрыва в багажном отсеке, так что нетрудно догадаться, какую роль в трагедии сыграл этот мужчина, но его так никогда и не арестовали. Трагедия на самолете DC-9 осталась официально не раскрытой.

Весна Вулович потеряла сознание, когда самолет начал разваливаться в воздухе на высоте 10 160 метров. Выжить после падения с такой высоты, будучи без сознания, практически невозможно, но она выжила — одна из всех. С сотрясениями, переломанными костями, оторванными кусочками плоти, но все-таки выжила. Девушка пришла в себя через месяц после трагедии, о которой она ничего не помнила. Обморок не только спас ей жизнь, но и оградил от страха высоты. Полностью оправившись, Весна снова попыталась устроиться стюардессой в ту же компанию, но ей предложили работу в офисе, чтобы не привлекать лишнее внимание к рейсам, на которых пассажиров обслуживает девушка из Книги рекордов Гиннесса.

Беар Гриллс, 1996 год Весь мир знает Беара Гриллса — ведущего абсолютно сумасшедшей передачи «Выжить любой ценой». Гриллс прославился как человек, который может преодолеть непреодолимые места, победить в рукопашной схватке аллигатора и пить собственную мочу из тела змеи. Зрителям кажется, что у этого человека железное здоровье, но с самого детства Беар страдал от разных заболеваний. В раннем возрасте у будущего путешественника отметили опасно высокий уровень холестерина, поэтому Гриллс всю жизнь должен придерживаться особых диет и делать специальные упражнения, дабы в ближайшем будущем не умереть от сердечного приступа. Но самую опасную травму Беар Гриллс получил в 21 год, во время службы в армии. Юноша прыгал с парашютом, который порвался на высоте 500 метров. Беар должен был немедленно отстегнуть его и раскрыть запасной, но он замешкался и упал на спину, сломав три позвонка. Каким-то чудом Гриллсу удалось избежать разрыва в спинном мозге, поэтому он не только остался жив, но и смог полностью восстановиться. 18 месяцев лечения были тяжелыми и болезненными. Врачи не стали делать Гриллсу операцию, чтобы не повредить здоровью юноши, поэтому спину молодой солдат лечил изнуряющими многочасовыми тренировками и экспериментальным массажем.

Выписавшись из больницы, Беар Гриллс тут же бросился покорять Эверест. Потом были экспедиции в Атлантическом океане на надувной лодке, путешествие по Антарктиде и целая россыпь опасных вылазок для программы «Выжить любой ценой». Для Гриллса каждое приключение — это вызов. Он боялся высоты и стал прыгать с парашютом, боялся смерти и снова, из раза в раз, шел к ней навстречу. Несмотря на это, Беар Гриллс очень надеется прожить долгую жизнь и вырастить своих детей.

Джулиана Кёпке, 1971 год 24 декабря 1971 года 17-летняя Джулиана Кёпке вместе с матерью отправлялась в перуанский город Пукальпа, где в это время работал ее отец. Настроение у Джулианы было праздничным: только что она выпустилась из школы и теперь собиралась отпраздновать Рождество с семьей. В самолете Lockheed L-188 Electra девушке досталось место у окна. Она видела, как за ним сгущаются тучи.

Самолет упал с высоты 3200 метров. Причина катастрофы — ошибка пилотов, которые полетели прямо в грозовой фронт. Молния попала в крыло, после чего самолет стал разваливаться прямо в воздухе. Последнее, что запомнила Джулиана, — слабеющий звук мотора, усиливающиеся крики людей и зеленый лес под ногами.

Родители Джулианы были зоологами и давно жили в Перу. В детстве она проводила много времени с отцом в амазонских джунглях, поэтому хорошо знала, как нужно в них передвигаться. Эти знания пригодились девушке через 4 дня после трагедии. Она очнулась на следующий день после падения с переломанными ключицами, порванными связками, сотрясением мозга и многочисленными порезами. В таком состоянии нечего было и думать о самостоятельном спасении. Прошло трое суток — спасатели так и не появились. Тогда Джулиана полезла через джунгли сама. В ее ранах появились черви, а из еды оставался только кулек конфет, но все-таки девушки хватило на девять дней пути по опаснейшим тропическим лесам. В конце концов она нашла лодку и упала в обморок рядом с ней.

Кроме Джулианы момент падения самолета пережили еще несколько человек, но все они погибли чуть позже в обломках, потому что из-за дождя и густых деревьев спасатели не смогли найти упавший самолет. Место крушения им значительно позже показала сама Джулиана, но спасать там было уже некого.

Самоубийцы моста «Золотые ворота»

«Надежда есть. Позвони» — так начинается запись на табличке на мосте Золотые ворота в Сан-Франциско. Его создатели предполагали, что мост получит славу самого большого и красивого, но судьба распорядилась несколько иначе. Сегодня Золотые ворота известны как самое популярное место для суицидов в мире. Число смертей здесь давно перевалило за тысячу, в год с моста прыгают от двух до четырех десятков человек.

Самоубийц, стоящих на мосту, отделяют от воды 60-70 метров. Практически все разбиваются о воду, те же, кто входят в пролив ногами, как правило, погибают от переохлаждения или сильного течения. Но даже Золотые ворота видели почти три десятка случаев счастливого спасения. Неудавшиеся самоубийцы падали в воду вперед ногами, а затем их тут же вытаскивала береговая охрана, по счастливому стечению обстоятельств оказавшаяся рядом. Зарегистрировано два случая, когда люди после прыжка сами добирались до берега и приезжали в больницу. А в 2011 году произошло еще более невероятное происшествие: в проливе нашли 16-летнюю девушку, которая не погибла от удара о воду и целых 20 минут пробыла в ледяном проливе.

Обычно люди, спасенные из пролива, не пытаются снова свести счеты с жизнью, но известна история, когда девушка прыгала с моста дважды — в первый раз ее спасли, а вот второй прыжок все-таки закончился смертью.

Джошуа Хэнсон, 2007 год Джошуа Хэнсона назвали «чудо-человеком» после того, как он выпал из окна 17-го этажа и остался жив. 29-летний американец отдыхал в отеле вместе с друзьями. Молодые люди выпили и начали бегать друг за другом по коридорам. Джошуа убегал особенно быстро — настолько быстро, что, врезавшись в двойное стекло, пробил его и упал на землю с высоты 60 метров. По словам очевидцев, мужчина приземлился на ноги. У него не было никаких шансов выжить после такого падения, но он все-таки это сделал, хотя и получил множественные внутренние травмы и долгое время находился в критическом состоянии.

Свидетели, врачи, знакомые — в общем, все причастные к событию сошлись во мнении, что у мистера Хэнсона очень заботливый ангел-хранитель, потому что других объяснений у чудесного спасения нет. А сотрудники отеля столкнулись с другой неразрешимой загадкой: как же этот молодой человек смог случайно пробить двойное укрепленное стекло?