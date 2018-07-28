«Похожа на переваренные спагетти»: публику рассмешила бахрома на платье Ксении Бородиной

В эти дни в столице Азербайджана Баку проходит уже ставший традиционным музыкальный фестиваль «Жара». Среди отечественных знаменитостей, прошедших по красной дорожке, оказалась и телеведущая Ксения Бородина , чей наряд ярко-изумрудного цвета вызвал нарекания у скорых на критику интернет-пользователей.

Ведущая самого долгоиграющего телепроекта «Дом-2» — частая гостья публичных мероприятий. Теперь же Ксения прилетела в Баку, на музыкальный фестиваль «Жара», видимо, в качестве зрителя, так как никакого иного отношения к музыке она не имеет. Учитывая, что значительная часть жизни Бородиной подробно освещается ею в Инстаграме, девушка тут же поделилась с поклонниками фотографиями с красной дорожки, продемонстрировав выбранный для мероприятия образ. При этом выглядела Ксения весьма довольной, несмотря на то что в скором времени ее могут коснуться перемены — в ближайшее время снесут площадку, на которой уже 14 лет базируется скандальный телепроект «Дом–2».

Для красной дорожки «Жары-2018» Ксения выбрала изумрудно-зеленое платье, декорированное по подолу белой бахромой, дополнив образ белым клатчем и серебристыми туфлями. Однако именно редкая белая бахрома не понравилась требовательной публике, которая моментально нашла для нее массу нелестных сравнений. Да и фасон платья сочли неподходящим для фигуры Ксении. «Бахрома похожа на переваренные спагетти» «Что болтается внизу платья? Висюльки от советской люстры?Что за защипы на талии? Туда можно ещё одну Ксению затолкать! Безобразная безвкусица» «Цвет отличный а вот фасончик не очень… полнит и взрослит … ты можешь намного лучше!»

«Ксения немножко не ваш фасон, словно самовар, но если вам нравится, то носите» «Не, не идёт тебе такой фасон, как кувшин» «Что это, всегда отменный вкус а это.. Как-будто занавеской обернулась» «Эта бахрома внизу…как занавеска простигоспади.. извините» «Макароны внизу, платье хорошее само без этих висюлек» При этом практически все были единодушны — цвет платья украсил Бородину, а умело подобранные прическа и макияж порадовали поклонников. И если бы не эта странная деталь платья, Ксению смело можно было бы назвать звездой вечера.