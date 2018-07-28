Власти стран преследуют путешественников во времени

С каждым годом путешественников во времени становится всё больше, но это очень не нравится властям стран, которые не готовы открывать информацию о такой возможности для простых людей и пытаются любыми способами остановить распространение информации. Верите ли вы в возможность путешествия во времени и пространстве? Или вы считаете людей, которые рассказывают, что прибыли из будущего обычными сумасшедшими? Свою историю рассказал мужчина, который с его слов прибыл к нам из недалёкого будущего, а именно из 2030 года и утверждает, что власти объявили на него охоту и возможно, у него не будет возможности вернуться в своё время из-за спецслужб, которые вкладывают огромные усилия, чтобы помешать ему это сделать. Кроме того, Ной уверен в том, что остаётся живым благодаря тому, что успел обрести некую известность в узких кругах и спецслужбы не могут устранить его, чтобы не создавать резонанс и открывать информацию о путешествиях во времени. Тем не менее, он не рассказал то, с помощью каких технологий умеет перемещаться во времени и когда эта технология станет доступной для человечества в наше время.