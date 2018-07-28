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Дочь врио губернатора Приморья основала в Лондоне собственный бренд одежды
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Дочь врио губернатора Приморья основала в Лондоне собственный бренд одежды 

Primpress 35 минут назад
Фото: Primpress
Дочь врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко Ксения Руна запустила в Лондоне собственный международный бренд одежды, сообщает PRIMPRESS.
В настоящее время живет в Великобритании.
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