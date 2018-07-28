«Женщина должна быть эгоисткой»: Дарья Пынзарь раскрыла залог долгого брака

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь призвала представительниц прекрасного пола любить и баловать себя, и уверена, что именно эти факторы способны сохранить брак на долгие годы. Ей часто говорят, что она выглядит слишком вызывающе и не соответствует статусу матери двоих сыновей, но дети не мешают ей быть привлекательной и всегда желанной для своего благоверного.

Пынзарь отметила, что очень многие женщины с появлением семьи совсем забывают о себе, о своей красоте и думают лишь, чем накормить мужа и как уложить неугомонных детей спать. Вместо нового платья самоотверженные женщины покупают новую кастрюлю, а поэтому и муж предпочитает дарить такой женщине на праздники не украшения, а какую-нибудь бытовую технику. «Кто бы что ни говорил, но я считаю, что женщина должна быть немного эгоисткой, в меру конечно»

Мужчина любит глазами, заверяет Дарья, а поэтому он должен видеть перед собой красивую, уверенную в себе и любящую себя женщину. Поэтому белокурая красавица не прячет достоинства под мешковатой одеждой, стараясь баловать супруга привлекательными формами, за что её часто ругают в сети. Не согласиться с утверждением женщины, конечно, сложно, но тем не менее многие из её подписчиц признались, что являются теми самыми вечно замученными домохозяйками в махровых халатах, не выпуская из рук половник и детские ползунки. «Если бы это все так просто было.. у меня лично на это времени нет» «Ну я лично вообще не поменялась с замужеством и детьми, наоборот, стараюсь быть красивее!» «Это зависит только от женщины, нужно только желание» «Ну, не скажите! От мужчины тоже многое зависит! Женщину тоже нужно мотивировать»

Недавно Дарья задумалась о возвращении русого цвета волос и спросила совета у своих подписчиков. Яркий блонд, по мнению большинства, совсем ей не подходит и даже упрощает её внешность, поэтому ей посоветовали отправиться в салон красоты и довериться профессиональному колористу.