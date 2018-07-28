«Вот к чему ваши рецепты привели!»: лицо Ирины Агибаловой заметно округлилось

Очередной снимок в микроблоге Ирины Агибаловой намекнул на то, что она изрядно набрала вес. Женщина так упорно и долго шла к избавлению от ненавистных килограммов и даже прибегала к пластической операции, но возраст берет свое и вес возвращается обратно, уверена публика. Заниматься спортом женщине уже не под силу, да и вкусности, которые она постоянно готовит, регулярно дегустируются, а последствия не заставляют себя ждать.

С возрастом стройные формы сохранять все сложнее, а поэтому приходится придерживаться определенных правил питания, которые, как считают интернет-пользователи, ушли из повседневной жизни Ирины Александровны, ведь то, что она готовит, нельзя назвать диетическим. Последний снимок женщины привел фанатов в ужас: они заметили, как стремительно женщина начала набирать вес, что, в первую очередь, отразилось на её лице, и принялись высказывать свое мнение в комментариях.

«Ну вы изрядно поправились.. вот к чему ваши рецепты привели!» «Да, вот так готовишь. помаленьку пробуешь, глядишь, а на весах уже прибавка!» «Может, отекла так сильно.. вообще все эти инъекции, типа гиалуронки, воду притягивают» «Явно, что-то не так.. не очень хорошо выглядит..» «Я бы такое не публиковала» Чего только Агибалова не услышала в свой адрес после опубликования фотографии, злопыхатели не побоялись грубо выразиться и спровоцировали ответную реакцию. Конечно, как и любой женщине, Ирине стало неприятно, её возмутили бестактные комментарии, в связи с чем она поспешила ответить обидчикам. «Ну как обычно, на аватарке пусто! Значит и мнение ваше пустое!»

Тем не менее сейчас 54-летняя женщина выглядит намного лучше, чем несколько лет назад. Недавно она показала свои фотографии до преображения и можно сказать, что это абсолютно два разных человека. Кого-то такие метаморфозы восхищают, а другие считают, что искусственной красотой не стоит гордиться.