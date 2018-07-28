Магазин в Макушино закрыли на 15 суток из-за антисанитарии и просрочки

В магазине предстоит навести порядок, и только после этого там снова смогут торговать продуктами

В Макушино продуктовый магазин суд закрыл на 15 суток после того, как его проинспектировали специалисты регионального Роспотребнадзора . Товар и оборудование было в пыли, швы забиты старыми крошками, пол грязный из-за большого количества коробок, а разделочные доски — черные от грязи. В холодном складе на полу свалка мусора: коробки, отработанная бумага, гнилые фрукты — такую картину увидели специалисты.

— Печенье, конфеты, орехи, пельмени, свиной фарш, вареники и другие продукты питания продавались с истекшим сроком годности. Производилась реализация продуктов без наличия качественного удостоверения и сопроводительных документов. Не соблюдалось правило товарного соседства фрукты, конфеты без оберток и печение хранились совместно, — перечисляют нарушения в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

В итоге от индивидуального предпринимателя потребовали закрыть магазин и привести все в порядок.