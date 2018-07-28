Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару

Пластические хирурги раскрыли секрет красоты 70-летней Софии Ротару . Специалисты уверены, что певица испробовала на себе все современные методы омоложения.

"Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма", — рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин

По словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. Много лет назад Ротару перенесла ринопластику, пару раз делала блефаропластику верхнего и нижнего века. «Была подтяжка лица вкупе с удалением комков Биша и подтяжкой слизистой. Неоднократно проводилась липосакция подбородка», — убежден хирург.

Сейчас Ротару для поддержания своей красоты активно использует достижениями современной инъекционной и аппаратной косметологии. «Она проводила биоревитализацию, в том числе зоны декольте, делала шлифовку лазером. Наверняка был термаж — воздействие на организм радиочастотными волнами, а также плацентарные капельницы», — отметил специалист в беседе с изданием "Собеседник"

Кроме того хирург уверен, что артистка прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица. «Мой вердикт: все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее», — заключил медик.

Сколько стоят такие операции специалист затруднился сказать точно. Но если даже прикинуть примерную сумму, выйдет не один миллион рублей.