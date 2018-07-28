Ещё
Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опробовала на себе все: специалист об операциях Ротару 

Дни.ру 23 минуты назад
Фото: Дни.ру
Пластические хирурги раскрыли секрет красоты 70-летней Софии Ротару. Специалисты уверены, что певица испробовала на себе все современные методы омоложения.
"Безусловно, Ротару не раз прибегала к услугам пластических хирургов. Но все вмешательства были сделаны очень грамотно, в меру и без фанатизма", — рассказал специалист по челюстно-лицевой хирургии Александр Вдовин.
По словам медика, первые операции певица делала еще в молодости. Много лет назад Ротару перенесла ринопластику, пару раз делала блефаропластику верхнего и нижнего века. «Была подтяжка лица вкупе с удалением комков Биша и подтяжкой слизистой. Неоднократно проводилась липосакция подбородка», — убежден хирург.
Сейчас Ротару для поддержания своей красоты активно использует достижениями современной инъекционной и аппаратной косметологии. «Она проводила биоревитализацию, в том числе зоны декольте, делала шлифовку лазером. Наверняка был термаж — воздействие на организм радиочастотными волнами, а также плацентарные капельницы», — отметил специалист в беседе с изданием "Собеседник".
Кроме того хирург уверен, что артистка прибегала к нитевому лифтингу для подтяжки лица. «Мой вердикт: все изменения сделаны со вкусом, без перебора. Софию Михайловну можно ставить в пример всем тем, кто хочет себя изменить, стать лучше и красивее», — заключил медик.
Сколько стоят такие операции специалист затруднился сказать точно. Но если даже прикинуть примерную сумму, выйдет не один миллион рублей.
Дни.ру: последние новости
Екатерина Варнава рассказала, как похудела на 20 килограммов Материнство сокращает продолжительность жизни женщин в США на 11 лет В новогодние праздники Лариса Долина отправится в долгожданный круиз с семьей
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой25
Тайна последней цифры вашего года рождения22
Как выглядели поп-звезды в девяностые4
Самую красивую девочку нашли в Нигерии14
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
01:50
Супермодель осудили за «наряд гопника»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение