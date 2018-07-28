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Почему «Время приключений» — это круто
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Почему «Время приключений» — это круто 

Tlum.ru 23 минуты назад
Фото: Tlum.ru
3 сентября случится великое событие: «Время приключений» закончится. Масштабная абсурдная эпопея, начавшаяся в уже далеком 2010-м году, обрела бесспорный статус культа и собрала тысячи тысяч поклонников по всему миру. Их всех объединяет особый взгляд на мир и свое время, если вы понимаете, о чем мы.
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Как, вам не нравится «Время приключений»? Мы все понимаем. На первый взгляд мультсериал кажется странным. На второй — жутким. На третий вы уже натурально хватаетесь за голову: ЧТО это сейчас было на экране, как, серьезно?! Да, абсолютно серьезно, в этом и есть весь смак. Смотрите наше небольшое видео о том, почему похождения парнишки Финна и пса Джейка — это настоящая классика нашего времени.
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