Почему «Время приключений» — это круто

3 сентября случится великое событие: «Время приключений» закончится. Масштабная абсурдная эпопея, начавшаяся в уже далеком 2010-м году, обрела бесспорный статус культа и собрала тысячи тысяч поклонников по всему миру. Их всех объединяет особый взгляд на мир и свое время, если вы понимаете, о чем мы.

СМОТРИТЕ ТРЕЙЛЕР ФИНАЛЬНОЙ СЕРИИ ЗДЕСЬ

Как, вам не нравится «Время приключений»? Мы все понимаем. На первый взгляд мультсериал кажется странным. На второй — жутким. На третий вы уже натурально хватаетесь за голову: ЧТО это сейчас было на экране, как, серьезно?! Да, абсолютно серьезно, в этом и есть весь смак. Смотрите наше небольшое видео о том, почему похождения парнишки Финна и пса Джейка — это настоящая классика нашего времени.

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: Почему «Гравити Фолз» — это круто 12 детских мультсериалов, от которых без ума взрослые