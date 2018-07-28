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Швейный ликбез: как правильно, подклад или подкладка?
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Швейный ликбез: как правильно, подклад или подкладка? 

BurdaStyle.ru 1 час назад
Фото: BurdaStyle.ru
Все мы прекрасно знаем, как часто оба варианта встречаются в речи рукодельниц, в швейных сообществах и на рукодельных сайтах. Многие употребляют оба слова, считая, что «подклад» — это просто редуцированная форма слова «подкладка». Но так ли это? Давайте обратимся к непогрешимому источнику!
Согласно словарю Ушакова, подкладка в своем первом и главном значении — это материал, подшитый к внутренней, не лицевой поверхности одежды, домашней вещи. Например, подкладка рукавов. Слово «подклад» в словаре попросту отсутствует.
И не только в этом! Лишь в орфографическом словаре Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. Мелькает это слово с пометкой обл., что означает областное, ограниченное конкретным районом употребление.
Получается, что с точки зрения лексики слово «подклад», безусловно, существует, но на языковой периферии и имеет при этом областной, устаревший или даже малограмотный оттенок.
Дело осложняется еще и тем, что у этого слова есть разговорное значение, о котором мало кто знает, тем более, что ничего хорошего оно в себе не несет. В магических практиках подклад — это некая вещь, которую подкладывают человеку, которому хотят навредить. Согласно этому значению, подклад заключает в себе дурную энергетику, болезни и так далее. Обратите внимание: не обязательно верить в магию, чтобы принимать такую трактовку этого слова! Это всего лишь лексическое значение, которое в ходу в русском языке.
Итак, опираясь на словари, можно с уверенностью сказать, что правильно говорить именно «подкладка»!
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