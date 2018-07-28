Швейный ликбез: как правильно, подклад или подкладка?

Все мы прекрасно знаем, как часто оба варианта встречаются в речи рукодельниц, в швейных сообществах и на рукодельных сайтах. Многие употребляют оба слова, считая, что «подклад» — это просто редуцированная форма слова «подкладка». Но так ли это? Давайте обратимся к непогрешимому источнику!

Согласно словарю Ушакова, подкладка в своем первом и главном значении — это материал, подшитый к внутренней, не лицевой поверхности одежды, домашней вещи. Например, подкладка рукавов. Слово «подклад» в словаре попросту отсутствует.

И не только в этом! Лишь в орфографическом словаре Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН . Мелькает это слово с пометкой обл., что означает областное, ограниченное конкретным районом употребление.

Получается, что с точки зрения лексики слово «подклад», безусловно, существует, но на языковой периферии и имеет при этом областной, устаревший или даже малограмотный оттенок.

Дело осложняется еще и тем, что у этого слова есть разговорное значение, о котором мало кто знает, тем более, что ничего хорошего оно в себе не несет. В магических практиках подклад — это некая вещь, которую подкладывают человеку, которому хотят навредить. Согласно этому значению, подклад заключает в себе дурную энергетику, болезни и так далее. Обратите внимание: не обязательно верить в магию, чтобы принимать такую трактовку этого слова! Это всего лишь лексическое значение, которое в ходу в русском языке.

Итак, опираясь на словари, можно с уверенностью сказать, что правильно говорить именно «подкладка»!