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Красивая жизнь любимых женщин миллионеров
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Красивая жизнь любимых женщин миллионеров 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Наталья Давыдова, 35 лет  Роскошная блондинка с точёной фигуркой, бывшая модель. Под забавным ником в инстаграмме скрывается мама троих детей и жена российского олигарха Ивана Стрешинского. Он — российский бизнесмен, самый высокооплачиваемый топ-менеджер России. Тётя-Мотя радует подписчиков фотографиями золотых пляжей Калифорнии, роскошных яхт, фешенебельных ресторанов. Наталья культивирует ЗОЖ. Она занимается шесть раз в неделю с персональным тренером и правильно питается. В её блоге можно найти рецепты здоровой еды и варианты тренировок на каждый день.
Наталья Якимчик, 34 года
Яркая высокая блондинка с голубыми глазами похожа на фарфоровую куклу. Наталья замужем за Валерием Шевчуком — российским предпринимателем, государственным и общественным деятелем. Красавица очень любит роскошные пляжи и дорогие отели. Несколько месяцев в году она проводит на побережье. Монако, Дубаи, Мальдивы — Наталья удивляет подписчиков снимками с самых красивых мест на планете. На многих фотографиях она появляется в купальнике. Не зря. Наталья Якимчик — основатель бренда купальных костюмов. Она выпускает не только дневные, но и вечерние модели.
Елена Перминова, 31 год  Женщина с фигурой девочки-подростка и выразительными глазами. Супруга российского бизнесмена Александра Лебедева. Жизнь красотки — бесконечный праздник. В нём есть место дорогим курортам, элитным СПА-центрам, роскошному шопингу. Красавица обожает Мальдивские острова с их белыми песками и бирюзовой водой. В перерыве между поездками на заморские курорты Елена Перминова редактирует раздел моды английского журнала «POP». Также девушка — востребованная модель. Она принимает участие в модных показах, снимается для обложек Harper’s Bazaar, Vogue и Tatler.
Снежана Георгиева, 42 года
Не просто красивая девушка, а известная бизнесвумен, победившая рак. В 2014 году женщине поставили неутешительный диагноз — лейкемия. Но Снежане удалось полностью вылечиться. Женщина замужем за российским бизнесменом Артёмом Зуевым, у пары двое детей.
Сейчас Снежана владеет китайским рестораном «Брюс Ли», а в 2016 она стала совладелицей крымских виноградников и предприятия «Золотая балка». Роскошная и умная женщина ведёт микроблог, демонстрируя подписчикам красивые снимки. Она предпочитает отдыхать в Крыму. Прекрасные фотографии Снежаны Георгиевой — лучшая реклама российских курортов.
Стелла Аминова, 36 лет  Стройная красавица, мать шестерых детей, бизнесвумен, замужем за олигархом Вадимом Аминовым. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 700 миллионов долларов. Среди жён миллионеров инстаграм Стеллы можно назвать самым приличным. Никаких фотографий в купальниках — только в роскошных длинных платьях. Также женщина не злоупотребляет снимками с отдыха. Фишка Стеллы — делать фото своих ступней в роскошной обуви.
Карина Ротенберг, 39 лет  Супруга приятеля российского президента, предпринимателя, менеджера Бориса Ротенберга. Она не просто увлекается верховой ездой, а является главой Федерации конного спорта Москвы. На большинстве снимков женщина или гарцует в седле, или обнимает лошадь. Карина вообще любительница животных — на её снимках появляются милейшие собаки и трогательные котята. Женщина редко демонстрирует элементы роскошной жизни. Эпизодически она выставляет фотографии в вечерних платьях, но чаще — в джинсах или в одежде для верховой езды.
Виктория Шелягова, 44 года
Роскошная дама с аппетитной фигурой — супруга известного российского предпринимателя Олега Шелягова. Инстаграм светской львицы — словно путеводитель по самым фешенебельным курортам и дорогим местам. Женщина обожает солнечные пляжи Греции, Италии, Мальдивских островов. В отличие от остальных жён миллионеров, Виктория не работает и живёт в своё удовольствие. Единственная её деятельность — организация светских вечеринок.
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