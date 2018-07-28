Красивая жизнь любимых женщин миллионеров

Наталья Давыдова , 35 лет Роскошная блондинка с точёной фигуркой, бывшая модель. Под забавным ником в инстаграмме скрывается мама троих детей и жена российского олигарха Ивана Стрешинского . Он — российский бизнесмен, самый высокооплачиваемый топ-менеджер России. Тётя-Мотя радует подписчиков фотографиями золотых пляжей Калифорнии, роскошных яхт, фешенебельных ресторанов. Наталья культивирует ЗОЖ. Она занимается шесть раз в неделю с персональным тренером и правильно питается. В её блоге можно найти рецепты здоровой еды и варианты тренировок на каждый день.

Яркая высокая блондинка с голубыми глазами похожа на фарфоровую куклу. Наталья замужем за Валерием Шевчуком — российским предпринимателем, государственным и общественным деятелем. Красавица очень любит роскошные пляжи и дорогие отели. Несколько месяцев в году она проводит на побережье. Монако, Дубаи, Мальдивы — Наталья удивляет подписчиков снимками с самых красивых мест на планете. На многих фотографиях она появляется в купальнике. Не зря. Наталья Якимчик — основатель бренда купальных костюмов. Она выпускает не только дневные, но и вечерние модели.

Елена Перминова , 31 год Женщина с фигурой девочки-подростка и выразительными глазами. Супруга российского бизнесмена Александра Лебедева . Жизнь красотки — бесконечный праздник. В нём есть место дорогим курортам, элитным СПА-центрам, роскошному шопингу. Красавица обожает Мальдивские острова с их белыми песками и бирюзовой водой. В перерыве между поездками на заморские курорты Елена Перминова редактирует раздел моды английского журнала «POP». Также девушка — востребованная модель. Она принимает участие в модных показах, снимается для обложек Harper’s Bazaar, Vogue и Tatler.

Не просто красивая девушка, а известная бизнесвумен, победившая рак. В 2014 году женщине поставили неутешительный диагноз — лейкемия. Но Снежане удалось полностью вылечиться. Женщина замужем за российским бизнесменом Артёмом Зуевым , у пары двое детей.

Сейчас Снежана владеет китайским рестораном « Брюс Ли », а в 2016 она стала совладелицей крымских виноградников и предприятия «Золотая балка». Роскошная и умная женщина ведёт микроблог, демонстрируя подписчикам красивые снимки. Она предпочитает отдыхать в Крыму. Прекрасные фотографии Снежаны Георгиевой — лучшая реклама российских курортов.

Стелла Аминова, 36 лет Стройная красавица, мать шестерых детей, бизнесвумен, замужем за олигархом Вадимом Аминовым. Его состояние на сегодняшний день оценивается в 700 миллионов долларов. Среди жён миллионеров инстаграм Стеллы можно назвать самым приличным. Никаких фотографий в купальниках — только в роскошных длинных платьях. Также женщина не злоупотребляет снимками с отдыха. Фишка Стеллы — делать фото своих ступней в роскошной обуви.

Карина Ротенберг , 39 лет Супруга приятеля российского президента, предпринимателя, менеджера Бориса Ротенберга . Она не просто увлекается верховой ездой, а является главой Федерации конного спорта Москвы. На большинстве снимков женщина или гарцует в седле, или обнимает лошадь. Карина вообще любительница животных — на её снимках появляются милейшие собаки и трогательные котята. Женщина редко демонстрирует элементы роскошной жизни. Эпизодически она выставляет фотографии в вечерних платьях, но чаще — в джинсах или в одежде для верховой езды.