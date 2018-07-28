«Животу нужен тонус»: в сети обсудили фигуру Натальи Рудовой

Звезды постоянно находятся под наблюдением папарацци и любопытных поклонников, которые способны разглядеть любой изъян даже на расстоянии, а их насмешливые комментарии не заставят себя ждать. Вот и Наталья Рудова опубликовала фото в купальнике и, сама того не подозревая, подвергла свою фигуру критике.

Актриса, отдыхающая в жарких краях, делится яркими моментами своего отпуска с поклонниками и, конечно, демонстрирует себя любимую в купальнике, разве можно не сфотографироваться у бассейна? Только вот оценить по достоинству стройный силуэт женщины в сети так и не смогли. Фото в бежевом купальнике наделало шума, ведь оно раскрыло все недостатки внешности популярной артистки, которые тут же бросились в глаза как недоброжелателям, так и поклонникам её творчества.

Красавица не смогла похвастаться подтянутым животом, а только разочаровала публику. Может, виной тому неудачная поза, плохой ракурс, или просто так падает тень, но народ не стал гадать, а просто выразил недовольство. По мнению большинства, Наталье должно быть стыдно за такие неприглядные формы, ведь она имеет все возможности обладать шикарным телом. И дело совершенно не в лишнем весе, кожа Рудовой в области живота показалась настолько растянутой, что даже родившие троих детей женщины прильнули к монитору и не поверили своим глазам. «Господи, живот такой, будто многодетная мать» «Какой у вас живот дряблый! Вы что, не занимаетесь совсем? Животу нужен тонус» «Чего-то вы распустились.. живот некрасивый, вы бы хоть занимались что ли…» «А еще звезда! Надо соответствовать статусу-то!» «Живот, как у женщины за пятьдесят.. стыдно должно быть»