«Не надо бороться за власть». Правила бизнеса Александра Мамута

Мне ничему не удалось научиться на чужих ошибках. И поэтому мне кажется, что когда читаешь больше про чужой успех, понимаешь, как он приходит, из чего он состоит.

Лениться нельзя вообще ни на секунду. Лень — это вообще главный враг. Лень разрушит что угодно.

Я вообще стараюсь работать с людьми, которые умнее меня и более квалифицированы. Потому что я достаточно поверхностный.

Я отношусь к бизнесу, как к работе. Мне кажется, что это вполне себе достойный такой способ жить.

Бизнесмен — однозначно не самая лучшая из профессий, существующих на земле.

Прожигание папиного добра едва ли может стать достойным содержанием бытия. Найти свой путь, добиться успеха самостоятельно — в этом, наверное, заключается смысл жизни.

Я убежден, что лучшим вложением являются просветительские гуманитарные институции, фонды, трасты, работающие для страны, постепенно, медленно меняющие ее.

Книжные магазины, кинотеатры, широкие тротуары, благоустроенные парки, правильно организованная повседневная жизнь — это все история про идеальный город. Мне эта тема душевно близка. Ведь хочется же заниматься тем, что нравится.

​ [Деньги] это способ самореализации, способ сделать какой-то проект, способ сделать свою жизнь интересной. Они дают [такую] возможность.

Чтобы сделать жизнь интересной, я делаю то, что мне интересно. Для того, чтобы заниматься тем, что мне интересно, человеку с моими способностями и с моими представлениями о счастье, нужны ресурсы. Для этого я зарабатываю деньги.

Мне нравится идея расширить репертуар хорошего кино, которое можно показать людям. Для этого нужно иметь кинотеатры, собственный прокат, определённый вкус и определённый опыт.

​Инвестировать в наш футбол здесь и сейчас могут либо корпорации, либо очень богатые люди. Это ни с какой стороны не бизнес в отличие от того, что происходит в некоторых странах в Европе.

Я больше предприниматель, конечно. Когда мы видимся с одноклассниками или однокурсниками, мне говорят: «Ты бизнесмен, тебе должно быть интересно, что вот такое купить, а другое продать». Я говорю, что это вообще не мой интерес. Не всё, где можно заработать, мне интересно. Мне нужно, чтобы обязательно была сильная эмоциональная вовлеченность, чтобы я любил дело.

Проекты я делю на филантропию и предпринимательство. В предпринимательских проектах стараюсь создать компанию с нуля, собрать из фрагментов и развить. Часто такое бывает, что у человека есть работа, а бизнес это что-то побочное. Для меня предпринимательство — это работа, которая выявляет настоящий потенциал и поглощает всего тебя. Это всегда долго, мучительно, занимает всё время, нету никакой прекрасной личной жизни и увлечений. Бизнес — это больше сделки. Когда ты что-то делаешь время от времени, не создавая длинной истории.

Когда я занимаюсь филантропией, то развиваю проект как институт. Хочу, чтобы он стал чем-то важным и значительным, привлекаю других филантропов и спонсоров. Как проект «Стрелка», который мы создали в 2009 году, а с 2014 началась успешная коммерческая история.

Мой самый любимый проект — это дети.

Детям надо оставлять не деньги, а возможность реализовать себя.

Я не совсем бизнесмен. Обычно, когда меня просят представиться, я говорю: «типа бизнесмен». Два этих артикля в русском языке — «типа» и «как бы» — они снимают ответственность.

Не надо бороться за власть. Надо бороться за влияние на власть.

Я, может быть, произвожу впечатление человека, управляющего жизнью и, разумеется, на что-то влияю: выбираю, чем заниматься, чем нет, понимаю ценность времени как главного ресурса… Но все равно до сих пор живу в ощущении неясности будущего. И, прямо скажем, по части неожиданностей жизнь меня не подвела.

В том, что со мной происходит, я виню исключительно себя самого. Вот эти все «так сложились обстоятельства» — я не готов с этим соглашаться. Мне нравится совершать хорошие поступки, как ни банально — даже маленькие поступки.

В наш век все стремительно: три эсэмэски — роман, две эсэмэски — разрыв… все мгновенно забывается. И роль денег — в том, чтобы оставить о себе долгоиграющую память.

Есть вещи, которые должны быть бизнесом, которые должны окупаться. Они никогда не будут большими историями, но если они правильно организованы и зарабатывают какие-то небольшие деньги, это просто залог их дальнейшей долгой жизни.

Я вообще живу жизнью, которой жить не собирался. Когда мы строим свои юношеские планы чему учиться, куда поступить, кем быть. У меня была другая повестка. Я думал, я буду юристом, скорее, преподавателем, может быть, адвокатом

Я и в бизнесе себя ограничиваю, фокусирую на важных вещах, чтобы они были доделаны качественно и с умом, и на всех иных проектах — их надо делать глубокими, состоявшимися, желательно долгоиграющими.

При подготовке статьи использовались материалы Forbes, «Огонек», «Собеседник» , телеканала «Дождь», «Журнал Тинькофф», «Первый канал»

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