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Загадочное убийство и международный скандал с пытками: топ-5 самых громких происшествий июля
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Загадочное убийство и международный скандал с пытками: топ-5 самых громких происшествий июля 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Июль выдался богатым на грромкие происшествия. Сегодня мы публикуем топ-5 самых ярких событий, о которых говоили, наверное, все.
1. Убили молодую женщину
Анне было всего 42 года
Жуткая история случилась на Пятёрке. Здесь, на Автозаводской улице нашли тело 42-летней мамы двоих детей. Женщину исполосовали ножом. Почему кто-то так зверски расправился с миловидной женщиной, жившей, казалось бы, вполне благополучно жизнью? Мы побывали на месте преступления и попытались найти ответы на вопросы в этой загадочной истории.
2. На Волге парень утонул на глазах у друзей
Гибель Никиты стала шоком для его семьи и друзей
Трагедия произошла 13 июля. 18-летний Никита Егоров купался на Волге вместе с друзьями, как вдруг начал вести себя странно. «Меня уносит», — только и успел сказать юноша. Закатил глаза и ушёл под воду. Тело молодого человек нашли только через пару дней. Гибель парня была ужасной. В тот же день, когда он утонул, выдвинули версию — юношу утащил под воду сом.
3. Три дня в лесу
Олесю искали несколько дней
Странная история в середине июля произошла с 21-летней Олесе Дебликовой из Некрасовского района. Девушка, которую несколько дней считали пропавшей и объявили в розыск, нашлась. Сама добралась до дома. Но выглядела жутко — все ноги были исцарапаны. Что она рассказала маме https://76.ru/text/gorod/65164561/
4. Избили доктора
Владмиири Маценко оказался на больничной койке
Страшную расправу чинили над ярослдавским врачом-анестезиологом. Вроде бытовая ссора, но досталось доктору так, что он сам оказался в больнице. Кому и чем не угодил врач — подробности истории.
5. Пытки в колонии
мучители на суде прикрывали лица руками
Это дело прогремело не только на всю страну, но и на весь мир. В СМИ попало видео чудовищных пыток в ярославской колонии №1. Здесь сотрудники ИК жестоко били полуголого мужчины — выкручивали руки и колотили дубинками по пяткам. Несколько человек уже под арестом, замначальника — под домашним. Все подробности дикого скандала — по ссылке.
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