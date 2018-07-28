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Что нельзя говорить и делать новичку в тюрьме
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Что нельзя говорить и делать новичку в тюрьме 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Старики иногда шутят, что половина населения страны сидела, а половина охраняла. Цифра хоть и далека от истины, но все равно говорит о роли тюрьмы в рамках общества. Само собой, с такой статистикой появился и реальный ритуал, который помогает первоходу грамотно поставить себя в тюремной камере.
Первый же час в тюрьме может сломать судьбу человека раз и навсегда. С другой стороны, это испытание вполне возможно пройти правильно и тем самым напротив укрепить свое положение в странной иерархии зоны на последующий период времени.
Ходит поверье, что сейчас никто за решеткой уже не лютует. Новичков не стараются унизить и развести с первых же дней. «Первоходу» все расскажут и все покажут, если он конечно не станет задавать много лишних вопросов и слишком откровенничать.
Главный совет универсален — не впадать в отчаянье и ужас. Понятное дело, в тюрьме будет тяжело, это ведь не курорт. Но уж если такая ситуация случилась, то ее лучше принять с поднятой головой.
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