Невыносимая жестокость: почему подростки терпят побои

Когда в 2010 году на российские экраны вышел сериал Валерии Гай Германики «Школа», зрители разделились на два лагеря. Первые ликовали, рассуждая, насколько точно режиссёр передала атмосферу страха и ужаса российских образовательных учреждений. Вторые возмущались и спорили: нет в школах такого кошмара! Дети не дерутся, не бьют беззащитных, не доводят учителей до инфаркта.

Большое количество видео в интернете, где школьники бьют друг друга с необъяснимой жестокостью, доказывают правоту первых. Причём пока одни неистово машут кулаками, другие беспомощно закрывают лицо руками и только тихо молят о пощаде.

Последний пример — 25 июля стало известно о жуткой истории, случившейся в посёлке Реммаш в Сергиево-Посадском районе. Две девушки унизили свою подругу, заставив встать на колени, а потом начали её избивать. Несчастная лишь громко плакала, не проявляя ответной агрессии. Тем временем другие участники молодой компании стояли рядом, смеялись и снимали происходящее на мобильные телефоны.

Похожий случай произошёл в Новосибирске. Компания подростков жестоко избила своего сверстника за неправильную причёску — длинные волосы. Мальчика остановили и начали предъявлять претензии: почему он до сих пор не подстригся. Парень будто заискивал перед агрессорами, отвечая, что подстрижётся в понедельник. Но подростки были неумолимы. Они начали избивать своего знакомого, а потом один из них достал нож и отрезал моднику челку. Как и девушка из Подмосковья, пострадавший парень не пытался ответить своим обидчикам, он только плакал и закрывал лицо руками.

«Кармен Фильм»

Кадр из фильма «Класс»

— Оба этих случая — примеры так называемого буллинга — это психологический террор, избиение, травля одного человека другим или группой людей. Таким образом дети самоутверждаются или делают это ради развлечения и шутки, — рассказала News.ru cемейный психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России Ольга Дубук.

По мнению психолога, жертвы буллинга не сопротивляются, потому что понимают, что ответными действиями они могут разжечь азарт мучителя и травля продлится дольше. А если не сопротивляться, то интерес агрессоров быстро утихнет.

— Также они чувствуют одиночество, бессилие, разочарование, стыд, вину, страх и ещё целый комплекс чувств и эмоций, которые парализуют и не дают постоять за себя. Часто такие дети даже никому не рассказывают о травле, боясь усугубить ситуацию и быть обвинёнными в провокации, — говорит Ольга Дубук.

Врач психиатр-психотерапевт Алексей Магалиф считает, что агрессивные подростки сами выбирают себе в жертву такого человека, который не способен дать отпор по разным причинам. Они вычисляют его и с удовольствием приступают к коллективной травле.

— Может быть, она (жертва. — News.ru) с детства привыкла быть объектом насилия и считает это нормой. Может быть, насилие для этого человека неприемлемо в принципе, ему очень тяжело ударить. Такие люди по определению пассивны к агрессии. Это в генах человека, — рассуждает Алексей Магалиф.

«Кино Сити Прокат»

Кадр из фильма «Все умрут, а я останусь»

Как поступить, если вас окружили агрессивные люди и готовы начать избивать? По мнению психиатра Алексея Магалифа, сидеть, плакать и смотреть в пол — это не лучший выход. Лучше всего определить зачинщика травли, демонстративно ударить его и бежать со всех ног.

В своей жестокости подростки часто могут переплюнуть бывалого преступника-рецидивиста. Кажется, что в них ещё не сформировалось чувство сострадания. Эксперты объясняют — таким образом дети самоутверждаются.

— Для подростков характерно искать своё место в этом мире, и они используют для этого разные способы. Чаще всего к такому способу прибегают дети, которым не хватает внимания родителей или они не считаются ни с какими авторитетами и не привыкли подчиняться нормам и правилам. Часто у них нет примера уважительного отношения к себе и к другому человеку, — сказала Ольга Дубук.

Психиатр Алексей Магалиф считает, что жестокость подростков часто бывает продиктована гормональными изменениями в их организмах.

— В подростке сидит маленький зверь, там ещё человека нет, только прообраз человека — это гормональное поведение. Его определяют инстинкты. У мальчиков, например, обилие тестостерона вызывает вспышки агрессии, — отметил эксперт.

Впрочем, по мнению Алексея Магалифа, девочки от парней в жестокости не отстают. Женские драки более беспощадные и кровопролитные, чем мужские.