«Комары закусают и мухи»: фанаты переживают за дочь 78-летнего Эммануила Виторгана 

78-летний актер Эммануил Виторган поделился в социальной сети яркими фотографиями с дочерью на руках. Однако вместо поздравлений в адрес родителей маленькой Этель с очередным месяцем, снимок артиста вызвал множество нареканий со стороны интернет-сообщества.
Мода на суррогатное материнство привела к настоящему беби-буму в отечественном шоу-бизнесе. Один за другим звезды объявляют миру о своих наследниках. Сначала Филипп Киркоров, за ним Максим Галкин и Алла Пугачева обзавелись маленькими детьми. Вскоре по стопам старших коллег пошел и Сергей Лазарев. Но самым ярким событием начала этого года стало пополнение в семействе Дмитрия и Елены Маликовых. Впрочем, удивление интернет-сообщества, вызванное появлением на свет Марка Маликова, вскоре сошло на «нет», ведь у 78-летнего Эммануила Виторгана родилась дочь!
Снимками своей очаровательной наследницы Народный артист России часто делится в социальных сетях, не скрывая гордости. Его 56-летняя супруга Ирина Млодик также счастлива от того, что впервые стала матерью. Накануне малышке Этель исполнилось целых пять месяцев. Довольные родители опубликовали в честь этого события в сети интернет новые красочные снимки. «Нам сегодня 5 месяцев! Ура!», — лаконично подписал фотографию с дочерью Эммануил Гедеонович.
И пока одни поклонники от души поздравляли своего кумира с очередным месяцем, другие сетовали, что негоже детской колыбели стоять во дворе на траве в самый сезон клещей и комаров. «На улице сейчас как-то не место кроватке… Комары закусают и мухи» «Бедная крошка! Нашли где колыбель поставить!» «В 2035 у неё выпускной, родители придут?» «Почему кроватка на улице? Вы про клещей не слышали?» «Жестоко рожать детей в таком возрасте! Как ей потом жить без них? Эгоизм чистой воды» Напомним, что 78-летний Эммануил Виторган и его 56-летняя супруга Ирина Млодик стали родителями в феврале этого года. Новость о пополнении в семействе тестя Ксении Собчак многие восприняли довольно агрессивно. В сети уверены, что в таком возрасте артисту следовало бы играть с внуками, а не менять пеленки дочери.