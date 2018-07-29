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Карди Би отказалась ехать в тур с Бруно Марсом
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Карди Би отказалась ехать в тур с Бруно Марсом 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Рэперша Карди Би отказалась от совместного концертного тура с певцом Бруно Марсом, сообщает Buzzfeed News.
Свое решение исполнительница объяснила желанием восстановиться после родов и провести время с ребенком.
"Не только я сама просто не готова к этому физически, я не готова оставить ребенка одного, потому что доктора объяснили, что дорога скажется на ее здоровье", — написала Карди Би в инстаграме.
Бруно Марс ответил рэперше и подчеркнул, что понимает ее решение.
"Самое важное — это твое здоровье и здоровье твоей семьи. Я знаю, что фанаты поймут. Ты делаешь все абсолютно правильно", — добавил он.
Дочь по имени Калче Киари Сефас (Kulture Kiari Cephus) родилась у Карди Би и рэпера Offset 11 июля.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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