Муза: 5 секретов успеха Карди Би

1. Танцуйте

Боевая девчонка с восемнадцати лет крутилась на шесте и совершенно этого не стеснялась. Постила ночные вайны в Instagram и до сих пор с гордостью вещает о первой работе. Дотанцевалась до реалити-шоу про рэперш Love & Hip Hop: New York и поняла: пора уходить в сольное музыкальное плавание.

2. Играйте по-крупному

Редкий случай — о Белкалис Альманзар (это настоящее имя Карди Би) заговорили еще до выхода альбома. Ей хватило двух коллабов с Asap Rocky и Ники Минаж и одного борзого трека Bodak Yellow, чтобы захватить важнейший чарт Billboard Hot 100.

3. Запишитесь на ноготочки

Rарди Би славится ногтями как у Росомахи, но с вычурным нейл-артом. На «Грэмми» 2018 ее маникюр стоил дороже иных платьев: пара кг стразов Swarovski, 3D-фигурки и блестки. Один московский маникюрный салон не выдержал и принялся лепить клиенткам на ногти мини-статую самой Карди. Фанаты рассвирепели и обвинили фантазеров в расизме: мол, рэперша в жизни не настолько черная.

4. Вращайтесь в нужных кругах

Прошедшая нью-йоркская Неделя моды запомнилась не показами, а парочкой Карди Би и Анны Винтур на показе Александра Вэнга . К дружбе с главным глянцевым редактором планеты звезды идут десятилетиями, а Би втерлась в доверие с наскока.

5. Беременность — тоже фэшн-стейтмент

Рэперша феерично объявила о положении: явилась на Saturday Night Live в обтягивающем белом платье. Отец ребенка известен — коллега по цеху Offset. Похвалим Карди за смелость: не побоялась забеременеть от парня, который ей публично изменял.