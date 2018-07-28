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Муза: 5 секретов успеха Карди Би
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Муза: 5 секретов успеха Карди Би 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
1. Танцуйте
Боевая девчонка с восемнадцати лет крутилась на шесте и совершенно этого не стеснялась. Постила ночные вайны в Instagram и до сих пор с гордостью вещает о первой работе. Дотанцевалась до реалити-шоу про рэперш Love & Hip Hop: New York и поняла: пора уходить в сольное музыкальное плавание.
2. Играйте по-крупному
Редкий случай — о Белкалис Альманзар (это настоящее имя Карди Би) заговорили еще до выхода альбома. Ей хватило двух коллабов с Asap Rocky и Ники Минаж и одного борзого трека Bodak Yellow, чтобы захватить важнейший чарт Billboard Hot 100.
3. Запишитесь на ноготочки
Rарди Би славится ногтями как у Росомахи, но с вычурным нейл-артом. На «Грэмми» 2018 ее маникюр стоил дороже иных платьев: пара кг стразов Swarovski, 3D-фигурки и блестки. Один московский маникюрный салон не выдержал и принялся лепить клиенткам на ногти мини-статую самой Карди. Фанаты рассвирепели и обвинили фантазеров в расизме: мол, рэперша в жизни не настолько черная.
4. Вращайтесь в нужных кругах
Прошедшая нью-йоркская Неделя моды запомнилась не показами, а парочкой Карди Би и Анны Винтур на показе Александра Вэнга. К дружбе с главным глянцевым редактором планеты звезды идут десятилетиями, а Би втерлась в доверие с наскока.
5. Беременность — тоже фэшн-стейтмент
Рэперша феерично объявила о положении: явилась на Saturday Night Live в обтягивающем белом платье. Отец ребенка известен — коллега по цеху Offset. Похвалим Карди за смелость: не побоялась забеременеть от парня, который ей публично изменял.
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