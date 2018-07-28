Девять фактов о буднях работника сексшопа

В Twitter набирают популярность треды. Принцип нового флешмоба прост: один лайк — один факт. Кто-то делится рассказами о жизни, а кто-то предпочитает писать о своих трудовых буднях. Самыми читаемыми оказались треды работников секс-шопов. Среди них — труженики секс-индустрии под псевдонимами Дядя Терин и Безумная штопорная бредоворошилка. Так какие же они — будни продавца в магазине для взрослых?

Постоянные клиенты

За время работы в секс-шопе у каждого продавца появляются постоянные покупатели. Правда, в этой профессии клиентов порой отличают странности. Оба сотрудника магазинов пожаловались на завсегдатаев-извращенцев.

Предпочтения

Простым обывателям всегда было интересно: какие товары пользуются наибольшим спросом в секс-шопах. Теперь все узнают, что встречаются мужчины с необычными предпочтениями.

Более того, даже в магазине с товарами для интима наши граждане любят поторговаться.

«Фишка» заведения

Все мы слышали о талисманах команд, о символике той или иной организации. Оказывается, талисманы бывают даже в секс-шопах!

Трудоустройство

Стать продавцом в магазине интима, как выяснилось, не так уж и просто. Зачастую играет роль половая принадлежность потенциального сотрудника.

График

Трудиться в секс-шопе тоже непросто: длинный рабочий день, большая текучка. Чтобы всё это выдержать, по-видимому, необходимо любить свою работу.

Клиенты мечты

У каждого продавца есть клиент мечты. Сотрудники секс-шопа — не исключение. Они тешат себя надеждой когда-нибудь встретить адекватного покупателя, а не очередного извращенца.

Необычные случаи

Пожалуй, необычные клиенты встречаются продавцам магазинов интима чуть ли не каждый день. Поэтому разнообразить будний день такому работнику может только нечто из ряда вон выходящее. Например, когда пришедшие скрасить рабочую смену подруги устраивают битву Цезаря и Викинга. Как пояснила Безумная штопорная бредоворошилка, девушки устроили сражение на двух фаллоимитаторах с такими названиями. Увы, дело не обходится без Вайнштейнов в юбке.

Дружный коллектив

Зато продавец секс-шопа всегда может найти поддержку у коллег. Здорово, когда выпадает возможность подурачиться с единомышленниками!

К тому же тебя всегда примут здесь таким, какой уродился.

Полезные советы

Познав все тонкости товаров секс-шопов, продавцы могут дать клиентам несколько дельных советов.

Откровения сотрудников магазинов интима произвели в интернете эффект разорвавшейся бомбы. В одночасье авторы тредов превратились в настоящих звёзд. На их странички подписываются тысячи интернет-пользователей. А сами «факты» о работе граждане активно цитируют и обсуждают.