Опасная лотерея. В Адыгее появляются стихийные развалы бахчевых

Из-за жаркого лета арбузы и дыни — любимые лакомства жителей Адыгеи — появились в продаже уже к началу июля. Как следствие преданной любви народа к бахчевым, растёт и число их развалов вдоль дорог. Причём зачастую стихийных.

Где разрешена торговля?

Любовь к арбузам выросла не на пустом месте. Когда-то спелых красавцев без капли химикатов везли на рынки СССР из Астрахани и Волгограда, Адыгейской автономной области и Средней Азии. В стране в те годы не было ни бананов, ни киви, ни ананасов. Ждали августа и те, кто следил за фигурой: арбуз — прекрасное средство для похудения, на 100 г мякоти приходится 35 калорий, а сладкий вкус даёт ощущение быстрой сытости. Можно худеть без стресса и голода, на вкусной и здоровой пище. Кстати, несмотря на сладость вкуса, арбуз содержит малую дозу сахара, которая обычно неплохо усваивается диабетиками. Разумеется, надо иметь чувство меры и не ограничиваться только бахчевыми.

Медиками доказано, что арбуз способствует снижению кровяного давления, уменьшает риск возникновения инфаркта и инсульта, очищая артерии от холестериновых бляшек. Такой эффект дают содержащиеся в нём активные антиоксиданты: каротин, тиамин, аскорбиновая кислота, рибофлавин, ликопин.

Так что популярность арбузов в Адыгее была и остаётся высокой. Другое дело, что нерадивые предприниматели в погоне за наживой торгуют бахчевыми на обочинах дорог без разрешения. И хотя пора астраханской и шовгеновской бахчи придёт через месяц с небольшим, ягоду всё равно охотно берут.

По данным управления развития предпринимательства и потребительского ранка Майкопа, в конкурсе на право размещения нестационарных торговых точек с бахчевыми приняли участие только три предпринимателя. Они ведут торговлю по пяти адресам: угол ул. Шоссейной и 3-го переулка, ул. Железнодорожная, 172, угол ул. Железнодорожной и Пушкина, ул. Пионерская (напротив магазина «Валентина») и ул. Адыгейская (возле перекрёстка с ул. Пролетарской). Их продукция проверена и разрешена к продаже.

— Мы готовимся провести ещё один конкурс, где планируем разыграть 10 торговых мест, — уточнили в управлении.

Кто с документами?

Хотя уже сейчас бахчевых развалов на несколько порядков больше. Часто арбузы продают прямо из багажника машины, остановившись возле какого-нибудь супермаркета. Продавцы сетуют: покупатель стал более придирчивым, ему документы и сертификаты подавай! Но не у всех они есть. В точке на ул. Пушкина, вблизи железнодорожного переезда, торговать таманской дыней и усть-лабинскими арбузами сорта «Соренто» начали с начала июля. Торговля здесь идёт бойко. Основные покупатели — жители близлежащих домов и водители проезжающих машин.

— Стоим здесь не первый год. Нас уже многие знают. Понемногу обзавелись постоянными покупателями. В день у нас бывает больше 20 покупателей, реализуем до 300 кг продукции, — рассказала продавец.

По её словам, покупатель пошёл грамотный. Многие перед покупкой требуют сертификат соответствия и разрешение на торговлю. А поскольку документы в порядке и всегда под рукой, волноваться о качестве товара повода нет.

Совсем другая история у развалов на ул. Шоссейной, 92 и на выезде из Майкопа в сторону пос. Тульского. Торговцы не горят особым желанием попадать в объектив фотоаппарата. Документов, разрешающих торговлю, у них нет, да и сама торговля идёт ни шатко ни валко.

— Два дня торгую, но покупают мало. И не в документах дело. Может, боятся, что слишком рано? Хотя в этом году всё раннее. Мы клубникой ещё торгуем — в мае начали продавать, а в начале июня уже закончили. То же самое с усть-лабинскими арбузами, они красные, сладкие, и в этом году ранние, — рассуждает одна из продавщиц.

Чем рискуем?

А вот специалисты другого мнения.

— На Кавказе и Кубани ранние сорта арбузов — плоды небольшого размера. Будьте осторожны, если вам предлагают огромный красный арбуз в начале июля. Часто созревание ягоды ускоряют искусственно, накачивая её селитрой, — рассказал и. о. директора Майкопской опытной станции ВИР Валентин Семёнов.

Откуда же берутся арбузы-великаны в июле? Нередко их растят под плёнкой, удобряя аммиачной селитрой. Классика жанра — ввести в арбуз шприцем раствор марганцовки или добавить в почву на бахче слишком много химических удобрений. Помимо этого используют консерванты, позволяющие придать арбузу товарный вид на завершающем этапе. И бахча растёт прямо на глазах. Ещё одни «июльские пациенты» — американские и голландские гибриды, выращенные в теплице и совершенно безвкусные.

Есть несколько способов распознать химический арбуз: во-первых, по горькому привкусу, во-вторых, по белым или желтоватым прожилкам в мякоти — признакам нитратов. Если прожилки жёлтого цвета, нитратов очень много. Можно поднести разрезанный арбуз к свету, и если поверхность не чисто красная, а имеет оттенок фиолетового цвета, здесь тоже нитраты. Можно опустить мякоть арбуза в стакан с водой, — если вода через 20 минут покраснеет, лучше выбросить покупку. Пожелтевшая и светлая кожура — признак того, что арбуз перележал на поле. Качественный, спелый арбуз при постукивании издаёт глухой звук.