За рулем только леди! К «Велодевичнику» присоединилась Казань

В Казани стартовал «Велодевичник-2018». В этом ежегодном красочном заезде участвуют более сотни женщин разных возрастов. Их объединяет любовь к велоспорту. За победу борются как на больших соревнованиях — есть судьи, зрители и… азарт. Единственное отличие — участие в романтических номинациях. Чем ярче и наряднее оденутся девушки, тем выше шанс победить в категориях «Лучший образ Велоледи» и «Самый высокий каблук участницы». Оценивает жюри и сам велосипед. Приз получит та владелица, которая украсит его креативнее всех. Велодевичники проходят в десятке городов России.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ