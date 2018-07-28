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За рулем только леди! К «Велодевичнику» присоединилась Казань
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За рулем только леди! К «Велодевичнику» присоединилась Казань 

Мир24 1 час назад
В Казани стартовал «Велодевичник-2018». В этом ежегодном красочном заезде участвуют более сотни женщин разных возрастов. Их объединяет любовь к велоспорту. За победу борются как на больших соревнованиях — есть судьи, зрители и… азарт. Единственное отличие — участие в романтических номинациях. Чем ярче и наряднее оденутся девушки, тем выше шанс победить в категориях «Лучший образ Велоледи» и «Самый высокий каблук участницы». Оценивает жюри и сам велосипед. Приз получит та владелица, которая украсит его креативнее всех. Велодевичники проходят в десятке городов России.
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