Надо подкачаться: обзор премиального спортивного клуба Olymp «Кисловский»

Расположение и интерьер

Olymp «Кисловский» находится всего в километре от Кремля, неподалеку от Арбата — идеальное расположение для тех, кто работает в центре. То, что это клуб премиум-класса понимаешь сразу: на входе встречают симпатичные улыбчивые девушки с ресепшн, предлагают помощь и рекомендуют устроиться за столиком уютного кафе, с виду похожего на дорогой ресторан.

Клуб занимает сразу четыре этажа и представляет собой фитнес-пространство площадью 3 000 кв. метров. Дизайн минималистичный, судя по всему для того, чтобы ничего не сбивало боевой настрой и не отвлекало от тренировок. Количество клубных карт здесь строго ограничено, и администрация в праве отказать в членстве сомнительному клиенту или человеку, который не соответствует имиджу заведения. За это «Кисловский» сильнее всего ценят VIP-клиенты, которые обычно предпочитают места «для своих».

Программы

Помимо тренажерного зала с оборудованием высочайшего класса, состоящем из 30 тренажеров на все группы мышц, зоны свободных весов и уникального комплекса для функционального тренинга Omnia, посетители клуба могут выбрать наиболее подходящее для них направление групповых программ. Но прежде, чем приступить к тренировкам, все гости проходят обязательное тестирование тела, получают индивидуальную программу занятий и персональный фитнес-браслет, позволяющий контролировать свое состояние во время физических нагрузок и следить за результатами.

Выбор групповых программ действительно впечатляет. Для тех, чье сердце навсегда принадлежит танцам, здесь есть functional training, pump, zumba, high heels и jazz funk; избавиться от негативной энергии под руководством лучших тренеров Москвы можно на тренировках по боксу, ММА и восточным единоборствам; а узнать себя и свои возможности идеально получится в зоне mind & body на занятиях kundalini, apnea, hatha и air yoga. Помимо прочего, в обширном спектре услуг клуба можно найти миофасциальный массаж и pilates studio с оборудованием Reformer. В общем, с такими возможностями лучшую версию себя создавать будет намного легче.

Оборудование

Еще один огромный плюс в общую копилку — высокотехнологичная линейка тренажеров Technogym Artis Black, которые считаются одними из лучших биомеханических тренажеров в мире. Olymp «Кисловский» пока единственный фитнес-клуб в России, где представлена вся серия.

Помимо премиального качества, основная фишка этого оборудования состоит в том, что все процессы можно контролировать через интернет при помощи специальных датчиков и приложения Mywellness от Technogym на вашем смартфоне. То есть, даже если вы не совсем понимаете, как правильно делать то или иное упражнение, на специальном экране вам будет показана амплитуда движений. А значит, тренажер сам поможет довести технику выполнения до совершенства.

Еще готовы поспорить, что посетители клуба часами наматывают километры на беговых дорожках. Все потому, что они здесь последнего поколения и позволяют самостоятельно прокладывать 3D-маршруты по самым различным уголкам земного шара. Но и это еще не все: при помощи специальной программы можно устраивать совместные забеги с друзьями и следить за результатами друг друга.

Бассейн

Если до настоящего момента вы еще заочно не влюбились в этот клуб и не надумали получить в нем членство, приготовьтесь получить решающий аргумент в пользу того, чтобы сделать это прямо сейчас. На втором этаже «Кисловского» расположена лаундж-зона с огромными витражными окнами и 25-метровым бассейном.

В этой части клуба все служит для того, чтобы клиент максимально расслабился и забыл о том, что за пределами этого помещения кипит жизнь, горят дедлайны и ждут немедленного разрешения важные проблемы. Главные помощники на пути к тотальному релаксу — джакузи, финская сауна, турецкая парная и SPA. Вполне вероятно, что после таких тропиков в центре Москвы в Дубаи и на Мальдивы лететь уже и не захочется.

Общее впечатление

Уровень обслуживания в клубе однозначно соответствует сервису пятизвездочного отеля. Те, кто приходят сюда впервые признаются, что ни в одном сетевом премиальном фитнес-зале не встречали такого внимательного отношения к клиентам. А еще здесь можно спокойно провести целый день и не заметить, как пролетело время. Подозреваю, что многие клиенты именно так и поступают, ведь клуб предоставляет для этого все условия: клиент может в любое время отвести ребенка в игровую комнату с гувернером, затем, к примеру, устроить совещание в одной из переговорных комнат, а после пообедать с партнерами в кафе с фитнес-меню. Идеально, особенно для тех, кто сильнее всего ценит свое время и в соотношении цена-качество, всегда отдает предпочтение последнему.